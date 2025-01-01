魅力的なトレーニングのためのプロフェッショナル開発ビデオを作成
AIアバターを使用して簡単に作成された素晴らしいプロフェッショナル開発ビデオで、従業員のエンゲージメントと知識の保持を向上させましょう。
新しいソフトウェア機能を潜在的な顧客に紹介する60秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。その利点に焦点を当て、鮮やかなテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なビジュアルスタイルを作成し、アップビートなバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションを組み合わせます。
既存の従業員向けに重要なポリシーの更新を共有する30秒の簡潔な知識共有ビデオを制作してください。このビデオは、情報を伝えるためのストレートフォワードなビジュアルスタイルを持ち、正確な字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、プロフェッショナルなナレーションで重要な情報の明確さと保持を保証します。
全スタッフ向けに新しい内部ツールをデモンストレーションする90秒の実用的なハウツートレーニングビデオを設計してください。集中した指導的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターをプレゼンテーションに組み込み、HeyGenのナレーション生成を利用して複雑なステップを明確かつ落ち着いて説明し、学習プロセスを効率的にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルトレーニングビデオの作成を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがリアルなナレーションで魅力的なコンテンツを生成し、プロセスを効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenでどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、従業員のオンボーディング、製品デモ、ハウツーガイド、アニメーション説明ビデオなど、多様なトレーニングビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを活用して、すべてのビデオが特定の教育リソースと会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは教育コンテンツの視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させる機能を提供していますか？
はい、HeyGenは自動字幕とクローズドキャプションを通じて、プロフェッショナル開発ビデオのエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。これにより、教育リソースが明確で理解しやすく、より広い視聴者に提供され、全体的な学習目標が向上します。
HeyGenはオンデマンドトレーニングのためのビデオ制作をどのようにスケールしますか？
HeyGenはAIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換することで、オンデマンドビデオトレーニングコンテンツの迅速かつ大量の制作を可能にします。この効率的なプロセスにより、組織はさまざまなプラットフォームと視聴者向けにトレーニングビデオを迅速に作成し、広範なビデオ編集なしで知識共有を効率化します。