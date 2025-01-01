AIでプロフェッショナルな境界ビデオを簡単に作成

AIアバターを使用して現実的なトレーニングシナリオを作成し、HRチームがプロフェッショナルな境界を設定するための魅力的なビデオを作成できるようにします。

サンプルプロンプト1
既存のチームと人事部門向けに、プロフェッショナルな境界を維持する際の一般的な課題を示し、実践的で敬意ある解決策を提供する60秒のシナリオベースのビデオを制作してください。視覚スタイルは控えめにドラマチックでありながら、常にポジティブな解決で締めくくり、心を高揚させるサウンドトラックを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト2
チームリーダーとマネージャー向けに、摩擦なくプロフェッショナルな境界を確立し、強化するための効果的なコミュニケーション技術を示す30秒の簡潔なビデオを設計してください。視覚と音声のスタイルは直接的で力強く、重要なポイントを示すアニメーションテキストオーバーレイを組み込み、AIスポークスパーソンを利用して明確かつ権威あるメッセージを伝え、非常に魅力的なビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
すべての従業員向けに、強固なプロフェッショナルな境界がメンタルヘルスと全体的な幸福に与えるポジティブな影響を強調する50秒のモチベーショナルビデオを作成してください。視覚スタイルは落ち着いて反映的であり、穏やかな背景画像と安心感のあるナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に構築し、洗練された一貫性のある外観を持つ、より大きなメンタルヘルス意識向上の取り組みの一環として作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルな境界ビデオの作成方法

プロフェッショナルな境界に関する魅力的で情報豊かなAIトレーニングビデオを簡単に制作し、尊重と生産性のある組織文化を育成します。

1
Step 1
テンプレートを選択またはスクリプトを入力
「プロフェッショナルな境界ビデオテンプレート」を開始するには、事前にデザインされたレイアウトを選択するか、HeyGenに自分のスクリプトを貼り付けます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能が瞬時に初期ビデオ構造を構築します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なライブラリから魅力的な「AIアバター」を選び、「プロフェッショナルな境界」トレーニングのプレゼンターにします。メッセージに最適な外見と声をカスタマイズしてください。
3
Step 3
ブランドシーンを適用
「ブランドシーン」を統合してビデオのプロフェッショナリズムを高め、メッセージを強化します。HeyGenの「ブランドコントロール（ロゴ、色）」を使用して、組織と視覚的一貫性を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比で「エクスポート」します。説得力のある「AIトレーニングビデオ」を配信し、チーム全体に境界の重要性を効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な境界リマインダーを作成

内部コミュニケーションやソーシャルプラットフォーム向けに、日常業務におけるプロフェッショナルな境界の重要性を強調する短く影響力のあるビデオクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはHRチームが魅力的なプロフェッショナルな境界ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、HRチームがプロフェッショナルな境界ビデオを迅速に作成できるようにします。当社のプラットフォームは、プロフェッショナルな境界を設定するための影響力のあるトレーニングコンテンツの制作を簡素化し、組織文化を向上させます。

HeyGenのAIトレーニングビデオはプロフェッショナルな開発にどのように効果的ですか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを洗練されたAIトレーニングビデオに変換します。これにより、一貫性のある高品質なプレゼンテーションが保証され、プロフェッショナルな境界のような複雑なトピックをより魅力的にします。

プロフェッショナルな境界コンテンツにブランドをカスタマイズし、キャプションを追加できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴや色を含む完全なブランドコントロールを提供し、プロフェッショナルな境界ビデオが組織文化に合致するようにします。また、字幕やキャプションを簡単に生成でき、コンテンツをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenはプロフェッショナルな境界トレーニングのためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな境界ビデオに適応可能な特定のオプションを含む、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはビデオ作成プロセスを効率化し、高品質なHRトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。