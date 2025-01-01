生産性トレーニングビデオを作成して、関心を引き、教育する
ダイナミックなトレーニングビデオで知識の保持と社員の関与を高めましょう。AIアバターを活用して、作成を簡素化し、視聴者を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、90秒の包括的なオンボーディングおよびオリエンテーションビデオを設計し、会社の主要ソフトウェアの効率的な使用法を示します。クリーンでチュートリアルスタイルの視覚アプローチを採用し、明確で簡潔な音声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、チュートリアルビデオを迅速に作成および改善し、すべての重要な情報が正確に伝えられ、効果的な社員スキル開発が行われるようにします。
リモートチーム向けに、60秒のフレンドリーなハウツービデオを作成し、生産性を向上させるためのシンプルな日常計画ルーチンを説明します。視覚スタイルは明るく励みになるもので、簡単にフォローできるステップとサポートグラフィックを特徴としています。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを利用して、この魅力的なトレーニングビデオを迅速に組み立て、生産性トレーニングコンテンツ全体で一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
創造的なプロフェッショナルが先延ばしに苦しんでいる場合に向けた、75秒のインスピレーションビデオを開発し、精神的なブロックを克服するための実行可能な戦略を提供します。ダイナミックな視覚および音声スタイルを採用し、心を高揚させる背景音楽とインパクトのあるイメージを使用します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合して、物語を強化し、集中力とイニシアチブを促す効果的な社員トレーニングビデオを作成します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして生産性トレーニングビデオを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用することで、広範なビデオ編集ソフトウェアの知識がなくても、高品質でプロフェッショナルな生産性トレーニングコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenは効果的な社員トレーニングビデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ナレーション生成、自動字幕など、効果的な社員トレーニングビデオを開発するための一連のツールを提供しています。これらの機能により、一貫したブランディングが可能になり、すべてのトレーニングモジュールで知識の保持を確保できます。
HeyGenはハウツーガイドやマイクロラーニングなど、さまざまな種類のトレーニングビデオを作成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、詳細なハウツービデオから簡潔なマイクロラーニングモジュールまで、多様なトレーニングビデオを作成するための柔軟性を持っています。スクリプトを簡単にプレゼンタービデオやアニメーショントレーニングビデオに適応させることができ、コンテンツをよりダイナミックで効果的にします。
HeyGenはトレーニングビデオでプロフェッショナルな品質と一貫したブランディングをどのように確保しますか？
HeyGenは、AIアバター、高品質のナレーション生成、強力なブランディングコントロールなどの機能を備えており、プロフェッショナルグレードの出力を可能にします。すべてのトレーニングビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことで、一貫性のある洗練された外観を確保し、社員の関与を高めます。