Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートワーカー向けに、集中力を維持し、デジタルの気を散らすものを避けるためのクイックヒントを提供する45秒の生産性最適化ビデオを作成します。親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターをプレゼンターとして使用して個人的なつながりを作り、穏やかで励ましのあるナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターは一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、分散した労働力のための一貫したトレーニングコンテンツを簡単に制作できます。
HRプロフェッショナルと新入社員向けに、オンボーディングプロセスの初期段階を簡素化するための30秒のビデオを制作し、コラボレーションのための基本的なツールを紹介します。ビジュアルの美学は鮮やかで魅力的にし、一連のダイナミックなシーンとテキストオーバーレイを使用して重要な情報を強調し、熱意あるバックグラウンドトラックでサポートします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、新しい従業員が歓迎され、情報を得たと感じるようなプロフェッショナルな指導コンテンツを迅速に組み立てます。
プロフェッショナルや学生を対象に、日々のワークフローを向上させるための3つの実行可能なヒントを提供する60秒の生産性ビデオを開発します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、モチベーショナルで、キネティックタイポグラフィとクイックカットを取り入れ、エネルギッシュなサウンドトラックと明確で簡潔なナレーションで強調します。特に、HeyGenの自動字幕/キャプションを含め、すべての視聴者が音声オフの環境でも情報を吸収できるようにし、最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームのための生産性最適化ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的な生産性最適化ビデオの作成を簡素化し、チームの効率とコラボレーションを大幅に向上させます。更新やプロセスの説明を含むさまざまな内部コミュニケーションのために、カスタマイズされたコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはリモートワーカー向けの効果的なAIトレーニングビデオを開発するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenはリモートワーカー向けにプロフェッショナルなAIトレーニングビデオを作成するための直感的なプラットフォームを提供し、オンボーディングプロセスやセールストレーニングを改善します。AIボイスアクターとキャプションジェネレーターにより、すべてのチームメンバーにとって明確でアクセスしやすいコンテンツを保証します。
生産性ビデオを作成する際にAIアバターが提供する利点は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、生産性ビデオに人間味を加え、エンゲージメントを高め、複雑な情報をより理解しやすくします。従来の撮影を必要とせずに、一貫したブランドイメージとプロフェッショナルなプレゼンテーションを可能にします。
HeyGenはハイブリッドワーク環境向けのトレーニングビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトをAI駆動のツールでプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換することで、ハイブリッドワーク環境に最適なトレーニングビデオ作成を簡素化します。テンプレート、カスタムブランディング、AIキャプションを活用して、広範なトレーニングと理解をサポートする効果的なコンテンツを作成します。