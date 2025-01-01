AIでプロダクションデプロイメントビデオを作成：トレーニングを簡素化

AI駆動のツールを使用して魅力的なデプロイメントビデオを簡単に作成し、トレーニングを簡素化し、スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオで成功を促進します。

219/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術トレーナーとプロダクトオーナー向けに、既存のデプロイメントドキュメントをAIビデオ作成フォーマットに迅速に更新する方法を示す45秒のチュートリアルを作成してください。モダンでプロフェッショナルな美学を採用し、AIアバターが主要な情報を提示し、明確で情報豊かな音声でデプロイメントビデオを充実させます。HeyGenのAIアバターを活用してプレゼンテーションをパーソナライズし、視聴者体験を向上させます。
サンプルプロンプト2
企業のトレーニング部門とHRを対象にした30秒のプロモーションビデオを開発し、新入社員向けのAIトレーニングビデオの利点を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、親しみやすいAI音声俳優のナレーションを使用して、仮想のデプロイメントシナリオを通じて視聴者をガイドし、トレーニングを簡素化する方法を示します。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、一貫性のある高品質なオーディオを提供します。
サンプルプロンプト3
DevOpsエンジニアと技術文書専門家向けに、プロダクションデプロイメントビデオの迅速な反復とカスタムブランディングに焦点を当てた50秒のガイドを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込み、ストック映像と動的なキャプション、エネルギッシュなサウンドトラックを組み合わせた、スピード感のあるソリューション指向のビジュアルスタイルを提示します。このビデオは、アジャイル環境でのテキストからビデオへの変換の効率性を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロダクションデプロイメントビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用してプロフェッショナルで魅力的なデプロイメントビデオを迅速に生成し、チームの明確さと一貫性を向上させます。

1
Step 1
AIビデオ作成のためのスクリプト入力
デプロイメントスクリプトをエディタに直接入力することから始めます。私たちのプラットフォームのテキスト-to-ビデオ機能がテキストを処理し、視覚的な配信の準備をします。
2
Step 2
ビジュアルを追加し、ブランディングを適用
ライブラリから関連するシーンやメディアを取り入れてビデオを強化します。ロゴやカラースキームなどのカスタムブランディング要素を適用して、ブランドの一貫性を確保します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
AI音声俳優を選択して、スクリプトに対して明確で自然なナレーションを生成します。すべての視聴者に対するアクセシビリティと明確さを向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動的に追加します。
4
Step 4
デプロイメントビデオをエクスポート
最終的なデプロイメントビデオを確認し、必要な調整を行います。その後、チームへの配布の準備が整ったら、希望のアスペクト比とフォーマットで簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオ制作の加速

.

AIを使用して数分でプロダクションデプロイメントビデオを効率的に生成し、制作時間とリソースを削減します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、ユーザーがプロダクションデプロイメントビデオやトレーニングコンテンツを簡単に作成できるようにします。このテキスト-to-ビデオ機能は、AIアバターとAI音声俳優を活用して、コンテンツを効率的に生き生きとさせます。

HeyGenは高品質なAIトレーニングビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなAIトレーニングビデオを簡単に生成するよう設計されており、AI駆動のツールを提供しています。ユーザーはAIアバターとカスタムブランディングを特徴とする魅力的なビデオを作成することで、コンプライアンスを強化し、トレーニングプロセスを簡素化できます。

HeyGenは魅力的なビデオのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、AI音声俳優、充実したメディアライブラリを含む包括的なクリエイティブツールを提供しています。カスタムブランディングを組み込み、AIキャプションを生成し、さまざまなアスペクト比でコンテンツをエクスポートして、ビデオが常に魅力的でブランドに合ったものになるようにします。

HeyGenは多言語コンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語コンテンツの制作を可能にし、グローバルなオーディエンスにリーチします。私たちのプラットフォームはさまざまな言語をサポートしており、AIボイスオーバーと字幕を生成することで、プロダクションデプロイメントビデオやトレーニング資料を世界中でアクセス可能にします。