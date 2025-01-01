制作クルーのオンボーディングビデオを作成：迅速かつ魅力的
魅力的で効率的なオンボーディングビデオを提供します。AIアバターを活用してトレーニングを個別化し、プロセスを標準化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の新しいクルーの役割のトレーニングを標準化することを目的とした、制作マネージャー向けの45秒の簡潔な指導ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確で現代的かつ権威あるもので、直接的で実行可能なステップを特徴とします。HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、一貫性のある効果的な「トレーニングビデオ」を迅速に作成します。
リモート制作クルーメンバー向けに、彼らのリモートオンボーディング体験を非常に魅力的でアクセスしやすいものにするための30秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは豊かでエネルギッシュであり、明確なナレーションと組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して最大限の理解を確保し、これらの「魅力的で効率的なビデオ」が普遍的に理解されるようにします。
すべての新しい制作クルーメンバー向けに、全体的な「新入社員オリエンテーション」プロセスを合理化することに焦点を当てた75秒の洗練されたオリエンテーションビデオを設計します。ビデオの美学は簡潔で情報に富み、主要なポリシーや安全プロトコルを説明するプロフェッショナルなボイスオーバーでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を使用して、スクリプトを直接ビデオに変換することで作成を迅速化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的な従業員オンボーディングビデオを迅速かつ効率的に作成する力を提供します。AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、一貫性のある高品質なコンテンツを提供し、新入社員のオンボーディングプロセス全体を向上させます。
HeyGenのAIアバターは、効果的なオンボーディングコンテンツの制作にどのように役立ちますか？
HeyGenのAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずに魅力的で効率的なビデオを作成する中心的な役割を果たします。トレーニングビデオに一貫したプロフェッショナルな顔を提供し、会社の文化や重要な情報を新入社員に明確に伝えます。
HeyGenは新入社員オリエンテーションのトレーニング資料の標準化を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAI機能を提供し、組織全体でトレーニングと新入社員オリエンテーションのコンテンツを標準化するのに役立ちます。これにより、すべての新入社員が部門や場所に関係なく、一貫性のある高品質な情報を受け取ることができます。
HeyGenは制作クルーのオンボーディング専用のカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは制作クルーのオンボーディングビデオを含む特定のニーズに合わせて適応可能なさまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。ブランドを統合し、特定の指示を追加し、チームを効率的に準備するためのカスタマイズされたトレーニングビデオを簡単に作成できます。