製品動画を作成して販売を促進：魅力的なコンテンツで売上を伸ばす
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使って魅力的な製品動画を簡単にデザインし、エンゲージメントを高め、ブランドの売上を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やスタートアップをターゲットにした60秒の説明動画を開発し、あなたのSaaSプラットフォームの革新的な機能を紹介しましょう。ビジュアルスタイルは鮮やかでクリーンにし、ダイナミックなアニメーションを活用して、心を高揚させるインストゥルメンタルトラックに合わせます。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、この魅力的な製品動画の制作を効率化し、複雑な概念を魅力的なシンプルさで説明します。
ソーシャルメディアマーケターやインディーブランド向けに、ユニークで手作りのジュエリーピースを強調する30秒の短い動画を制作します。このピースは、暖かく土っぽいビジュアル美学を示し、柔らかいアコースティック音楽と画面上のテキストを伴います。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、音がなくても製品動画のメッセージが明確に伝わるようにし、視聴者をあなたの提供する職人技の品質に引き込みます。
B2B企業やソフトウェア開発者向けに設計された90秒の情報提供動画を作成し、新しいAPIの高度な機能を細かく実演します。ビジュアルプレゼンテーションは鮮明でプロフェッショナルにし、チュートリアルスタイルのアプローチで明確で簡潔な音声を使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な技術的詳細を親しみやすい方法で伝え、製品動画を潜在的なクライアントのための決定的なガイドにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的な製品動画を簡単に作成できるようにします。視覚効果、アニメーション、背景音楽を簡単に追加して、製品の最も優れた特徴を強調し、複雑な編集スキルなしでプロフェッショナルな結果を提供します。
HeyGenを効率的な製品動画メーカーにしている特徴は何ですか？
HeyGenは、テキストから動画への生成や豊富なメディアライブラリなどのAI駆動ツールを提供することで、効率的な製品動画メーカーとして際立っています。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、アセットのアップロード、動画背景の削除、ダイナミックなシーンの組み込みが可能で、あらゆるプラットフォームに対応した高解像度のMP4ファイルを制作できます。
HeyGenは製品デモ動画のためにリアルなボイスオーバーやAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenはテキストスクリプトからリアルなボイスオーバーを生成し、プロフェッショナルなAIアバターを製品デモ動画に統合することができます。この機能により、視聴者のエンゲージメントが向上し、製品の説明がより明確でインパクトのあるものになります。
HeyGenを使って異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに製品動画をカスタマイズするにはどうすればいいですか？
HeyGenを使用すると、アスペクト比のリサイズやエクスポートオプションを通じて、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに製品動画を最適化するのが簡単です。Instagramストーリー、YouTube、LinkedInなど、異なるフォーマットに合わせて動画を簡単に調整し、コンテンツが完璧に見えるようにします。