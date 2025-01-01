エンゲージメントを促進する製品アップデートビデオを作成
すぐに使えるテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな製品アップデートビデオを迅速にデザインし、機能発表が注目を集めるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般ユーザー向けに、最近の製品改善を強調する30秒の簡潔なビデオを開発してください。このビデオは、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、明確でシンプルな言葉と画面上のテキストを使用してアップデートを伝えるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、コンテンツを迅速に生成し、アクセシビリティを向上させるために正確な字幕を確保し、全体的な編集ツールの体験を向上させてください。
マーケターや小規模ビジネスオーナー向けに、視覚的に魅力的な方法で新しい機能を紹介する45秒のプロフェッショナルな製品アップデートを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練され、デモンストレーションに焦点を当て、視聴者を新しい機能に導く明確で権威あるナレーションを使用してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して豊かな視覚体験を提供し、「製品ビデオ」のアップデートを効果的に伝えてください。
高度なユーザーを対象にした60秒の情報豊かな製品デモビデオを制作し、特定の新機能を詳細に説明してください。ビジュアルスタイルは非常に詳細で、画面録画を多用したセグメントを含み、落ち着いた説明的な声で提示されるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、異なるプラットフォーム向けにビデオを調整し、「AIビデオツール」の機能を実際の応用を通じて示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品アップデートビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIを使用して製品アップデートビデオを簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームは、直感的なテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバター、豊富なビデオテンプレートライブラリを組み合わせて、プロフェッショナル品質の製品ビデオを迅速に制作します。
HeyGenが機能発表に効果的な製品ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的な機能発表の作成プロセスを簡素化するため、効果的な製品ビデオメーカーです。ドラッグアンドドロップエディターと高度なAIビデオツールを使用して、広範な編集経験がなくても高品質のコンテンツを生成でき、新機能を効果的に紹介できます。
HeyGenの製品ビデオでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenでは製品ビデオのカスタマイズが可能です。AIアバターをブランドに合わせてパーソナライズし、ロゴや色のブランディングコントロールを利用して、すべてのビデオが会社のブランディングに一致するようにします。
HeyGenは迅速な製品デモのためのテンプレートと自動字幕を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオ制作を加速するための豊富なビデオテンプレートと自動字幕を提供しています。これにより、洗練された製品デモやその他のコンテンツを非常に効率的に作成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。