製品ツアービデオを簡単に作成してオンボーディングを改善
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、インタラクティブな製品ツアーを迅速に制作し、ユーザーの採用を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なリードと既存ユーザーを対象に、最新機能の包括的なウォークスルーを提供する45秒の製品デモビデオを作成します。ビジュアルはプロフェッショナルでクリーンな美学を持ち、鮮明な画面録画とHeyGenで生成された「AIアバター」による情報豊かなナレーションで、その利点と機能を説明します。
マーケティングチームやソーシャルメディアの観客を対象にした、60秒のダイナミックなアニメーション製品ツアーを制作し、ソフトウェアのユニークな価値提案を紹介します。このビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルで、鮮やかなアニメーションとアップビートな背景音楽を備え、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してビジュアルストーリーテリングを豊かにし、ツアーを非常に共有しやすくします。
ビジネスの意思決定者や製品マネージャーを対象にした50秒のインタラクティブな製品ツアーを設計し、私たちのソリューションが業界の一般的な課題をどのように解決するかを示します。このビデオは洗練されたソリューション指向のビジュアルトーンを採用し、HeyGenで生成された明確な「字幕/キャプション」で最大限のアクセシビリティを提供し、これらの重要な製品ビデオ内で複雑なアイデアを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ツアービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと包括的なメディアライブラリを使用して、プロフェッショナルな製品ツアービデオを簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、オンラインビデオ制作プロセスを最初から最後まで効率化します。
HeyGenはインタラクティブな製品ツアーで顧客オンボーディングをサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは、動的な製品デモビデオや詳細な製品ウォークスルーを作成することで、顧客オンボーディングを強化するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとAI音声を活用して、明確で魅力的なガイド付きウォークスルーを提供し、ユーザーの採用を向上させます。
HeyGenはノーコードの製品ビデオメーカーとしてどのような特徴がありますか？
HeyGenは強力なノーコードプラットフォームとして機能し、技術的な専門知識がなくても誰でも高品質な製品ビデオを作成できます。使いやすいビデオテンプレート、ドラッグアンドドロップ編集、テキスト-ビデオ機能を備えており、製品の特徴を効率的に強調し、ビデオマーケティングを加速させます。
HeyGenのAI機能を使用してアニメーション製品デモを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用して、魅力的なアニメーション製品ツアーやデモを生成するのを助けます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、シーンをカスタマイズするだけで、製品の価値を効果的に伝える視覚的に豊かなコンテンツを制作できます。