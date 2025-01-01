製品廃止手順ビデオを簡単に作成
製品廃止のためのビデオ作成を簡素化。スクリプトからの強力なテキストからビデオで明確な指示を生成。
同僚が送別会で共有するための45秒の心温まる従業員退職トリビュートビデオを制作します。ビジュアルスタイルは懐かしく祝祭的で、写真や短いビデオクリップのモンタージュを組み込み、感動的なインストゥルメンタルの背景音楽を設定します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、大切な思い出を簡単にインポートして配置し、長年の献身を称える記憶に残る退職ビデオを作成します。
一般顧客向けの30秒の退職手順ビデオを開発し、特定の製品の廃止を説明し、代替案へのガイドを提供します。ビジュアルプレゼンテーションは明るく魅力的で、親しみやすいAIアバターを使用してメッセージを明確かつ簡潔に伝え、明るく安心感のある音声トラックを組み合わせます。この使いやすい形式により、顧客は重要な情報をスムーズに受け取ることができます。
時代遅れの内部ツールやプロセスの廃止を発表するための90秒の情報ビデオを社員向けに設計し、その理由と移行計画を概説します。ビジュアルスタイルはクリーンでアニメーション化されており、インフォグラフィックと箇条書きを特徴とし、プロフェッショナルでありながら励みになるナレーションを提供します。HeyGenの字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを向上させ、すべてのチームメンバーが変更を簡単に把握できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは退職ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの機能を備えたオンライン退職ビデオメーカーで、複雑な退職手順ビデオでもビデオ作成プロセスを簡素化します。
HeyGenは製品廃止手順ビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
製品廃止手順ビデオを作成するために、HeyGenは自動字幕、正確な音声生成、包括的なメディアライブラリなどの強力な機能を提供します。写真やビデオをインポートして、ハウツービデオのメッセージを効果的にカスタマイズすることもできます。
HeyGenで退職手順ビデオをカスタマイズしてブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenでは退職手順ビデオを完全にカスタマイズしてブランド化することができます。ブランドコントロールを使用して退職ビデオを編集し、背景音楽を追加し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、プロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenのようなオンライン退職ビデオメーカーを使用する理由は何ですか？
HeyGenのようなオンライン退職ビデオメーカーを使用することで、ビデオ作成が大幅に簡素化され、時間とリソースを節約できます。当社のプラットフォームはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、高品質の退職ビデオを迅速かつ効率的に作成し、非常に使いやすくしています。