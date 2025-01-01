製品要件トレーニング動画を簡単に作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、製品要件のための魅力的な学習リソースとビデオチュートリアルを迅速に開発します。
技術チーム向けに、特定の機能を示す90秒の「作成方法」ビデオチュートリアルを作成しましょう。画面録画を多用したビジュアルスタイルにアニメーションテキストを加え、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してナレーションをシームレスに生成し、正確な字幕を付けて、騒がしい環境でも開発者がすべての詳細を理解できるようにします。
社内のステークホルダー向けに、複雑な「学習リソース」を魅力的なシナリオベースのプレゼンテーションに変える1分間の「教育動画」スニペットをデザインしましょう。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、幅広い社内チームを魅了し、新しい概念を効果的に簡素化する親しみやすく情報豊かな音声とビジュアル体験を作成します。
営業およびサポートチーム向けに、45秒の「製品トレーニング」動画を開発し、新しい「要件トレーニング」の迅速な更新をQ&Aビジュアルスタイルで提供します。この権威ある自信に満ちた音声配信は、AIアバターを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応でき、チームが常に最新情報を得て自信を持って情報を得られるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品要件トレーニング動画の作成を支援しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターと自然なナレーションを提供することで、複雑な制作を排除し、製品要件トレーニング動画の作成を簡素化します。さまざまなテンプレートから選択して、視覚的に魅力的で教育的な動画を迅速に制作できます。
効果的なビデオチュートリアルを開発するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
効果的なビデオチュートリアルを開発するために、HeyGenは強力なテキスト-to-ビデオ生成、自動字幕によるアクセシビリティ、広範なメディアライブラリサポートを提供します。また、カスタムロゴや色を使用してブランドを適用し、一貫した学習リソースを確保できます。
HeyGenを使用してチーム向けに高品質なトレーニング動画を作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用して高品質なトレーニング動画を作成するのは簡単です。スクリプトを入力し、AIアバターを選択して、HeyGenに動画を生成させます。コンテンツにブランドを簡単に適用し、さまざまな学習プラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートできるため、動画の作成が簡単です。
HeyGenは複雑な要件の製品トレーニング動画の作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、複雑な製品要件であっても、ドキュメントを明確で簡潔なビデオコンテンツに変換することで、製品トレーニング動画の作成を簡素化します。自動ナレーションと字幕を備えたテキスト-to-ビデオエンジンにより、すべてのトレーニング動画でメッセージが効果的に伝えられます。