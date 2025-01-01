コンバージョンを促進する製品概要ビデオを作成
新規ユーザーを対象にした90秒の包括的な製品デモビデオを開発し、アカウントの設定方法を詳細に説明してください。ビデオは明確で段階的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと落ち着いたガイドナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのステップでのアクセシビリティを確保し、統一された指導音声を提供するためのボイスオーバー生成を補完し、新機能を学ぶための効果的なチュートリアルビデオにしてください。
潜在的なクライアント向けに60秒のインパクトのある製品ビデオをデザインし、当社のB2Bソフトウェアが一般的な業界の課題をどのように解決するかを示してください。ダイナミックでストーリーテリング的なビジュアルアプローチを採用し、問題解決のシナリオを統合し、心を高揚させるバックグラウンドミュージックと説得力のあるAIのナレーションを組み合わせてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、製品を紹介し、高いコンバージョン率を誇る製品ビデオを迅速に構築し、共鳴するストーリーを作り上げてください。
技術評価者向けに2分間の詳細なインタラクティブ製品デモビデオを制作し、新しいハードウェアデバイスの高度な機能を説明してください。ビジュアルプレゼンテーションは非常に情報豊かで、詳細なグラフィカルアノテーションと正確な説明ナレーションを備え、すべての技術的側面が明確に伝えられるようにしてください。HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルなプレゼンターを起用し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保しながら製品デモを生成してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI駆動のプラットフォームと簡単なドラッグ＆ドロップエディターを通じて、製品デモビデオの作成を簡素化します。これにより、製品を紹介するための魅力的なストーリーを迅速に組み立てることができます。
HeyGenは製品ビデオのカスタムブランディングと高度な録画機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべての製品ビデオに対して強力なカスタムブランディングを可能にします。また、統合された画面とカメラのレコーダー、AIボイスオーバー、自動字幕生成を含み、プロフェッショナルでブランド化された出力を保証します。
HeyGenはインタラクティブな製品デモを作成するためのどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、条件分岐や詳細な分析のためのトラッカブルリンクなど、インタラクティブな製品デモのための高度な技術機能を提供します。ユーザーは高品質のデモをMP4としてエクスポートしたり、メールやソーシャルメディアを通じて簡単に共有することができます。
HeyGenはプロフェッショナルな製品概要ビデオのためにどのような出力オプションを提供していますか？
HeyGenはAIアバター、包括的なビデオテンプレートライブラリ、1080p HDビデオ解像度のエクスポートを提供することで、高品質でプロフェッショナルな製品概要ビデオを保証します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、制作が効率化され、高コンバージョンの製品ビデオが実現します。