Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新規ユーザーを対象にした90秒の包括的な製品デモビデオを開発し、アカウントの設定方法を詳細に説明してください。ビデオは明確で段階的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと落ち着いたガイドナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのステップでのアクセシビリティを確保し、統一された指導音声を提供するためのボイスオーバー生成を補完し、新機能を学ぶための効果的なチュートリアルビデオにしてください。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアント向けに60秒のインパクトのある製品ビデオをデザインし、当社のB2Bソフトウェアが一般的な業界の課題をどのように解決するかを示してください。ダイナミックでストーリーテリング的なビジュアルアプローチを採用し、問題解決のシナリオを統合し、心を高揚させるバックグラウンドミュージックと説得力のあるAIのナレーションを組み合わせてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、製品を紹介し、高いコンバージョン率を誇る製品ビデオを迅速に構築し、共鳴するストーリーを作り上げてください。
サンプルプロンプト3
技術評価者向けに2分間の詳細なインタラクティブ製品デモビデオを制作し、新しいハードウェアデバイスの高度な機能を説明してください。ビジュアルプレゼンテーションは非常に情報豊かで、詳細なグラフィカルアノテーションと正確な説明ナレーションを備え、すべての技術的側面が明確に伝えられるようにしてください。HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルなプレゼンターを起用し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保しながら製品デモを生成してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

製品概要ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、魅力的な製品概要ビデオを作成しましょう。機能を簡単に紹介し、利点を強調し、わずか4つの簡単なステップで観客を魅了します。

1
Step 1
テンプレートを選択するか、ゼロから始める
事前にデザインされた**ビデオテンプレート**から選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、魅力的な製品概要ビデオの基礎を迅速に築きましょう。
2
Step 2
AIで製品ストーリーを追加
明確なナレーションのために**AIボイスオーバー**を利用するか、画面とカメラを録画して製品機能を示し、メッセージを魅力的で情報豊かにしましょう。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用して仕上げる
ロゴやブランドカラーを追加して**カスタムブランディング**を統合し、製品概要ビデオがプロフェッショナルに見え、あなたのアイデンティティに完全に一致するようにしましょう。
4
Step 4
高コンバージョンビデオをエクスポートして共有
高解像度で**MP4としてエクスポート**し、魅力的な製品概要ビデオをメール、ソーシャルメディアで直接共有するか、埋め込んで効果的に観客に届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例で製品価値を強調

実際の顧客体験を通じて製品の影響と利点を明確に示す、説得力のあるビデオ証言を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI駆動のプラットフォームと簡単なドラッグ＆ドロップエディターを通じて、製品デモビデオの作成を簡素化します。これにより、製品を紹介するための魅力的なストーリーを迅速に組み立てることができます。

HeyGenは製品ビデオのカスタムブランディングと高度な録画機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべての製品ビデオに対して強力なカスタムブランディングを可能にします。また、統合された画面とカメラのレコーダー、AIボイスオーバー、自動字幕生成を含み、プロフェッショナルでブランド化された出力を保証します。

HeyGenはインタラクティブな製品デモを作成するためのどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、条件分岐や詳細な分析のためのトラッカブルリンクなど、インタラクティブな製品デモのための高度な技術機能を提供します。ユーザーは高品質のデモをMP4としてエクスポートしたり、メールやソーシャルメディアを通じて簡単に共有することができます。

HeyGenはプロフェッショナルな製品概要ビデオのためにどのような出力オプションを提供していますか？

HeyGenはAIアバター、包括的なビデオテンプレートライブラリ、1080p HDビデオ解像度のエクスポートを提供することで、高品質でプロフェッショナルな製品概要ビデオを保証します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、制作が効率化され、高コンバージョンの製品ビデオが実現します。