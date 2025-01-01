売上を促進する製品マーケティングトレーニングビデオを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換し、顧客の理解と採用を促進する魅力的なコンテンツに製品デモを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員や営業チーム向けに設計された45秒の情報豊かなビデオで、製品トレーニングを革新しましょう。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと落ち着いたナレーションを特徴とするこのオンボーディングビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、一貫性のある魅力的な配信でスムーズな知識移転を実現します。
コンテンツクリエイターやデジタルマーケターの注目を瞬時に引きつける、強力な30秒のソーシャルメディア向けビデオマーケティングキャンペーンを想像してみてください。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックで目を引くビジュアルスタイルと魅力的な音楽を実現し、ブランドコンテンツの取り組みを変革します。
次の製品マーケティングトレーニングビデオが見込み顧客や製品マネージャーに強い印象を残すように、洗練された60秒の製品デモンストレーションを開発しましょう。スリークでイラスト的なビジュアルスタイルを特徴とするこのビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、権威ある明確なナレーションを提供し、製品のあらゆる側面を効果的に説明します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品マーケティングトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、ユーザーが効率的に製品マーケティングトレーニングビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供し、ビデオマーケティングの取り組みを加速させます。
HeyGenは迅速なビデオマーケティングと説明ビデオの制作にどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、説明ビデオやオンボーディングビデオの制作を大幅にスピードアップする強力なAIビデオマーケティングツールを提供しています。テキストからビデオへの機能とリアルなボイスオーバー生成を活用して、スクリプトを数分で洗練されたビデオに変換できます。
HeyGenはどのようにして製品マーケティングビデオのブランドの一貫性とプロフェッショナリズムを維持しますか？
HeyGenは、ロゴや色のための広範なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを出発点として利用し、高品質な製品マーケティングビデオを簡単に作成できます。
基本的な編集を超えて、HeyGenはどのように製品デモンストレーションとソーシャルメディアビデオの作成を強化しますか？
HeyGenは、ダイナミックなAIアバターとさまざまなプラットフォームに対応した柔軟なアスペクト比のリサイズを通じて、製品デモンストレーションビデオとソーシャルメディアコンテンツを向上させます。これにより、影響力のある多用途な製品ストーリーテリングのための包括的なビデオマーケティングツールとなります。