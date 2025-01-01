製品ライフサイクルトレーニングビデオを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを活用したプロフェッショナルなビデオシリーズで、製品ライフサイクル管理トレーニングを効率化し、複雑なPLMシステムを説明します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITプロフェッショナルやシステム管理者を対象に、既存の製造システムとのPLM統合に関わる重要なステップを示す1.5分間の技術トレーニングビデオを開発してください。ビデオは情報提供型で、画面録画を多用し、正確な注釈を付けて、すべての技術用語を明確に説明するスタイルを採用してください。多様な学習スタイルに対応するために、HeyGenを使用して字幕/キャプションを実装してください。
ビジネスステークホルダーやチームリーダーを対象に、統一されたデジタルスレッドが製品開発ライフサイクル全体でデータサイロをどのように排除するかを示す、魅力的な2分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的なもので、データフローと接続を表現するアニメーションを使用し、明るくプロフェッショナルなナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを利用して、重要な利点と洞察を提示し、複雑なトピックをより身近にしてください。
技術ユーザーやCADデザイナー向けに、PLMワークスペース内でのプロジェクト作成プロセスを示し、コンポーネントの同期を強調する、45秒間のフォーカスされたチュートリアルビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションはチュートリアルのようなもので、明確なステップバイステップの指示と画面上のハイライトを特徴とし、簡潔で指導的なナレーションを添えてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたプロフェッショナルな外観を迅速に作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ライフサイクルトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストビデオ機能を使って魅力的なコンテンツに変換することで、製品ライフサイクルトレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、製品開発ライフサイクル全体の包括的なビデオシリーズの開発が加速されます。
HeyGenはPLM統合と技術的なワークフローの説明にどのように役立ちますか？
HeyGenは、複雑なPLM統合と技術的なワークフローを明確にするために、視覚的に豊かなトレーニングビデオを簡単に制作できるようにします。これらのビデオは、PLMシステム内で異なるコンポーネントがどのように同期するかを説明し、デジタルスレッド全体での理解を深めます。
HeyGenは製品ライフサイクル管理トレーニングのブランド一貫性を維持するための機能を提供していますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーのカスタマイズを含む強力なブランド管理機能を提供し、さまざまなテンプレートとシーンを使用して、製品ライフサイクル管理トレーニングビデオシリーズが一貫したプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。これにより、組織全体でのプロジェクト作成と公開が簡素化されます。
HeyGenはPLMトレーニングの際にデータサイロの問題に対処するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは明確で一貫したコンテンツを生成する強力なツールを提供することで、PLMトレーニングにおけるデータサイロの問題を克服するのに役立ちます。設計環境や製造システムに関する複雑な情報を効果的に伝え、すべてのステークホルダーが重要なワークフローを理解できるようにします。