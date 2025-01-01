AIで製品発表動画を作成
製品発表キャンペーンを簡単に生成。スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な動画に変換します。
新しいB2B分析プラットフォームを発表する60秒間のプロフェッショナルな製品説明動画を作成し、中小企業のオーナーやB2Bの意思決定者を対象にします。ビジュアルスタイルはクリーンで明確、情報豊かで、インフォグラフィックに似たスムーズなトランジションを伴い、自信に満ちた明瞭なナレーションが付随します。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、プラットフォームの利点を強調し、複雑な情報を簡素化する戦略的なストーリーテリングを提供します。
エコフレンドリーなスマートホームデバイスの45秒間の製品発表動画を開発し、持続可能な生活に焦点を当てた一般消費者を対象にします。ビジュアルスタイルは明るく、招待的で温かみがあり、自然光とユーザーのインタラクションを示し、軽快で明るいバックグラウンドミュージックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンを利用し、字幕/キャプションを追加する能力を活用して、デバイスの使いやすさとポジティブな影響を明確に示し、非常に魅力的な製品動画を確保します。
プロのアーティストやクリエイティブな趣味を持つ人々を対象にしたユニークなデジタルアート作成ソフトウェアの50秒間のデモ＆ウォークスルー動画を制作します。ビジュアル美学は感動的で芸術的であり、映画的なトランジションとデジタルアートワークのクローズアップを特徴とし、アンビエントでインスパイアリングな音楽に支えられています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して戦略的なストーリーテリングを強化し、ソフトウェアの革新的な機能を特定のオーディエンスに紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品発表動画の視覚的な魅力を高めることができますか？
HeyGenは、動きに富んだ映画的なビジュアルと魅力的なアニメーションを使用して、視覚的に驚くべき発表動画を作成する力を提供します。スタジオ品質の出力、テンプレート、モーショングラフィックスを活用して、オーディエンスを魅了し、製品発表キャンペーンを向上させることができます。
HeyGenでどのような種類の製品発表動画を作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的な製品発表動画、詳細なデモ＆ウォークスルー動画、エキサイティングなティーザー動画など、さまざまなインパクトのある製品発表動画を制作できます。AIビデオジェネレーターは、製品を効果的に紹介するための魅力的な説明動画の作成を簡素化します。
HeyGenはブランドの製品発表におけるクリエイティブなカスタマイズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、製品発表キャンペーン全体で一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。フォーマットとトーンを簡単にカスタマイズし、アスペクト比を調整し、戦略的なストーリーテリングを組み込んで、ターゲットオーディエンスに共鳴させることができます。
HeyGenを使用してプロフェッショナルな製品発表動画を作成するために高度なビデオ編集スキルが必要ですか？
いいえ、HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターおよび製品動画メーカーとして設計されており、高度な技術スキルは必要ありません。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、スクリプトを高品質な動画コンテンツに変換し、プロフェッショナルな製品発表動画を効率的に作成できます。