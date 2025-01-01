製品知識ビデオを迅速かつ効果的に作成
AIを活用したビデオ作成とシームレスなボイスオーバー生成で、顧客教育とトレーニングの効率を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客が頻繁に経験する技術的な問題を対象とした、90秒の製品トレーニングビデオを設計してください。サポート的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、明確な画面上の注釈と落ち着いたナレーターを組み込みます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用してビデオ構造を迅速に設定し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めてください。
最近の複雑なAPIアップデートを詳細に説明する2分間のビデオドキュメンテーションを制作し、内部開発チーム向けにします。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルで技術的であり、コードスニペットや図を使用する可能性があります。AIアバターを展開して情報を明確に提示し、HeyGenのボイスオーバー生成能力を強化して正確な技術的説明を提供します。
営業チーム向けに、潜在的なクライアントに新しい製品機能の主な利点を強調する45秒のダイナミックな製品ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的で説得力があり、活気のあるストックメディアとアップビートな背景音楽を利用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを見つけ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームでの完璧な配信を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品知識ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは生成AIを使用して高品質な製品知識ビデオを生成することができます。AIアバターとAIボイスオーバーをビデオスクリプトから活用することで、顧客教育のためのプロセスを自動化し、スケーラブルにします。
HeyGenは製品トレーニングビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップエディター、ビデオテンプレート、ブランディングコントロールを提供し、製品トレーニングビデオを完全にカスタマイズできます。また、画面録画やキャプションを追加して、包括的な学習と開発コンテンツを作成できます。
HeyGenは詳細なビデオドキュメンテーションの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは詳細なビデオドキュメンテーションを制作するための効果的な製品ビデオメーカーです。字幕やキャプションを追加することができ、ハウツーガイドや技術コンテンツをアクセスしやすく、理解しやすくします。
HeyGenは製品ビデオのAIボイスオーバーをどのように支援しますか？
HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能は、ビデオスクリプトを自然なAIボイスオーバーに変換し、すべての製品ビデオに対応します。これにより、コンテンツ作成が効率化され、魅力的なチュートリアルやデモンストレーションの迅速な制作が可能になります。