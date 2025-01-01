製品デモビデオを簡単かつ効果的に作成

HeyGenの強力な音声生成を活用して、観客を魅了する製品デモを作成しましょう。

162/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最新のソフトウェアアップデートを発表する、既存ユーザー向けの90秒間の製品デモビデオを制作してください。エネルギッシュな視覚スタイルと魅力的なトランジション、説得力のある音声トラックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、迅速に対話を生成し、アクセシビリティのために目立つ字幕を追加します。
サンプルプロンプト2
新しいユーザー向けに、主要機能の初期設定を案内する45秒間のチュートリアルビデオを開発してください。視覚スタイルは親しみやすく、フォローしやすいもので、温かく励ましのある音声を使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、各ステップを明確かつ効果的に示します。
サンプルプロンプト3
潜在的な意思決定者向けに、2つの高度な機能を比較する包括的な2分間のインタラクティブ製品デモビデオを設計してください。それぞれの明確な利点を示します。権威ある視覚スタイルを維持し、鮮明なグラフィックスと説得力のある音声生成を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品デモビデオの作成方法

直感的なツールとAI機能を使用して、魅力的でプロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に作成し、効果的に観客を引き付けましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択するか、ゼロから始める
専門的にデザインされたビデオテンプレートから選択するか、空白のキャンバスから始めて、製品デモビデオの基盤を迅速に構築します。
2
Step 2
スクリプトとAI音声を追加
製品デモのスクリプトをエディターに貼り付け、複数の言語で自然なAI音声を生成し、プレゼンテーションに命を吹き込みます。
3
Step 3
カスタムブランディングとビジュアルを適用
カスタムブランディングを適用し、ロゴやブランドカラーを含め、スクリーンショットやビデオなどの追加メディアを統合して、製品デモをパーソナライズします。
4
Step 4
デモをエクスポートして配布
製品デモビデオを完成させ、高解像度のMP4としてエクスポートし、すべてのプラットフォームで共有してターゲットオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のストーリーで製品の価値を示す

.

魅力的なAIビデオを活用して、実際の顧客の成功を強調し、製品の影響と価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenは高度でインタラクティブな製品デモビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、AIアバターやプロフェッショナルなAI音声を統合することで、ユーザーが高度でインタラクティブな製品デモビデオを作成できるようにします。画面録画、スムーズなマウスの動き、自動ズームを使用して、製品の動的なプレゼンテーションを確保します。

HeyGenを使った製品ビデオメーカーの効率的な機能は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを備えており、製品ビデオの作成プロセスを簡素化します。この強力な製品ビデオメーカーを使用すると、事前のビデオ編集経験がなくても、魅力的な製品デモを迅速に作成できます。

HeyGenで製品デモビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、製品デモビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するように、包括的なカスタマイズオプションを提供します。カスタムブランディングを適用し、ロゴを組み込み、ブランドカラーを選択し、アクセシビリティのために字幕を追加できます。

HeyGenで作成した製品デモビデオのエクスポートオプションは何ですか？

HeyGenは、完成した製品デモビデオを高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートでき、すべてのニーズに対してプロフェッショナルな品質を保証します。これらのカスタマイズ可能な製品デモは、さまざまなプラットフォームで簡単に共有できます。