製品比較動画を作成してAIで売上を向上
AIアバターを使用してプロフェッショナルな製品比較動画を簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、重要な違いを強調します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、2つの異なるプロジェクト管理ソフトウェアを紹介する90秒のダイナミックな比較動画を開発してください。ビジュアルと音声スタイルは魅力的でプロフェッショナルなもので、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、製品のハイライト間での迅速で効果的なトランジションを実現します。
忙しいコンテンツクリエイターや起業家向けに、2つのeコマースプラットフォームの製品比較を提供する45秒のテンポの速い動画を制作してください。このモダンなスタイルの動画は、HeyGenで生成されたAIアバターによる直接のアドレスを特徴とし、機能のエネルギッシュで効率的なプレゼンテーションを保証します。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシー向けに、2つのスマートホームデバイスの比較動画を効果的に作成する方法を示す1分30秒の動画をデザインしてください。明るくわかりやすいビジュアルスタイルと明確な説明が組み合わさり、HeyGenの自動字幕/キャプション機能によってアクセシビリティとプラットフォーム全体でのリーチが最大化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品比較動画の技術的側面をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、ボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションの追加などの複雑なタスクをAI技術で簡素化します。これにより、広範な技術スキルがなくても製品比較のための動画をオンラインで簡単に編集できます。
HeyGenは視覚的に魅力的な製品比較のためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランドキット＆レイアウトを提供し、魅力的な製品比較をデザインできます。また、スプリットスクリーンレイアウトを利用して効果的に違いを強調し、比較動画を際立たせることができます。
HeyGenのAI技術はAIアバターを比較動画に統合できますか？
はい、HeyGenは最先端のAI技術を活用して、リアルなAIアバターを比較動画にシームレスに統合できます。これにより、物理的なプレゼンターを必要とせずに、プロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを製品比較に加えることができます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに比較動画を最適化するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはオンラインで動画を簡単に編集し、YouTube、TikTok、Instagramなどのさまざまなプラットフォーム向けに比較動画を最適化します。適切なアスペクト比で製品比較動画を作成し、ソーシャルメディアでの共有のために直接エクスポートできます。