製品登録トレーニングビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して、製品証明書認証ビデオを簡単に作成および管理します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーを対象にした1分間のダイナミックなビデオを制作し、証明書データのアップロードプロセスを簡素化し、製品証明書の詳細を効果的に編集する方法を示します。HeyGenのナレーション生成機能によって生成された簡潔で励みになるナレーションを使用し、インタラクティブな画面録画を活用し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
技術管理者と通関業者向けに、データを効果的にエクスポートし、ファイル参照PGAメッセージセットを管理する方法を詳述した2分間の包括的なビデオを開発します。詳細な図解ビジュアルを使用し、正確で権威あるナレーションをサポートし、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多用途な出力を確保します。
チームリーダーとシステム管理者向けに、アカウント管理ダッシュボード内でのユーザーロールの効率的な設定と管理を示す45秒のクイックな指導ビデオを設計します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィック主導であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのサポートビジュアルと共に、親しみやすく役立つAIアバターの声を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品登録トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターと「スクリプトからのテキストをビデオに変換」技術を活用して、「CPSC製品登録」と「製品証明書」のニーズに合わせた魅力的な「トレーニングビデオ」を迅速に制作します。これにより、複雑なトピックのコンテンツ生成が大幅に簡素化され、アクセスしやすくなります。
HeyGenは製品証明書の指導ビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenはロゴや色を含む広範な「ブランディングコントロール」を提供し、組織のアイデンティティに完全に一致する「製品証明書」トレーニングビデオを確保します。また、洗練されたプロフェッショナルな外観を持つ事前に構築された「テンプレートとシーン」を利用することもできます。
HeyGenは製品証明書データ管理のための安全なオンラインアプリケーションの説明をどのようにサポートしますか？
HeyGenを使用すると、「安全なオンラインアプリケーション」を使用して「製品証明書データを保存および管理」する方法を示す明確で簡潔な「トレーニングビデオ」を作成できます。「証明書のアップロード」や「データのエクスポート」の手順を含め、その「ナレーション生成」が技術的なプロセスの理解を深めます。
HeyGenは製品コレクションや製品登録内のユーザーロールに関する複雑なチュートリアルの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは「製品管理」機能や「製品コレクション」、および「CPSC製品登録」のための異なる「ユーザーロール」を説明する詳細なビデオチュートリアルの作成を可能にし、すべての「輸入業者」に対して徹底的な理解を確保します。「字幕/キャプション」は複雑な技術的詳細をさらに明確にすることができます。