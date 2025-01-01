製品組み立てビデオを作成して簡単なセットアップを実現
HeyGenのプロフェッショナルな音声を使用して、複雑な製品インストールビデオを魅力的なビジュアルガイドに変換します。
経験豊富な技術者とB2Bクライアントを対象にした複雑な産業用コンポーネントのインストールを詳細に説明する90秒の技術的な組み立てビデオを作成します。ビデオは詳細な爆発図と正確なグラフィカルオーバーレイを使用し、AIアバターによるナレーションで一貫性とプロフェッショナリズムを維持し、インストールプロセスの各重要なステップを明確に説明します。
マーケティングチームと社内トレーニングスタッフ向けに設計された、複雑な家具の組み立てを紹介する2分間の3D製品デモビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはスムーズな3Dアニメーションを利用し、重要な接続ポイントを強調し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された視覚的に魅力的な結果を提供する魅力的なビジュアルジャーニーを提供します。
一般消費者と初めてのユーザーを対象にしたスマートホームデバイスのクイック45秒セットアップビデオを設計し、製品セットアップ体験を簡素化します。ビデオは明るく、ユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔なステップとアップビートなバックグラウンドミュージックを備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームでの広範なアクセスを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品組み立てビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、製品の組み立ておよびインストールプロセスの明確なビジュアル指示をユーザーに提供します。スクリプトからのテキストビデオ、AIアバター、プロフェッショナルな音声を活用して、組み立てプロセスの各ステップを効率的に詳細化できます。
HeyGenは既存のマニュアルを魅力的な3D組み立てビデオに変換できますか？
はい、HeyGenを使用すると、複雑な製品マニュアルを動的なビジュアルガイドに変換し、製品セットアップ体験を向上させることができます。インストールプロセスを明確に示す魅力的な3Dアニメーションスタイルのビデオを作成し、画面上のテキスト指示とインタラクティブビデオプレーヤー機能を備えています。
HeyGenは技術的な組み立てビデオを最適化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな音声とクローズドキャプションを追加して、明確なコミュニケーションを図るためのツールを提供します。また、簡単な配布のためのクイックアクセスQRコードや、優れた品質の技術的な組み立てビデオのためのウルトラハイディフィニション4Kエクスポートを利用できます。
HeyGenはどのようにして製品インストールのための高品質なビジュアルガイダンスを保証しますか？
HeyGenはウルトラハイディフィニション4Kビデオ出力をサポートしており、製品インストールビデオがハードウェア組み立てのための鮮明で明確なビジュアルガイダンスを提供します。カスタマイズ可能なブランディングとさまざまなアスペクト比のリサイズオプションを使用して、すべてのプラットフォームでプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。