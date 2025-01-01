AIで調達依頼ビデオを作成

調達トレーニングを変革しましょう。HeyGenの効率的なナレーション生成を使用して、複雑なプロセスを簡単に理解できるステップバイステップの指導ビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
調達マネージャーを対象とした45秒のダイナミックなビデオを制作し、ビデオが調達プロセスを効率化する方法を紹介します。この魅力的なビデオは、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと活気ある権威あるオーディオトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、重要なプロセス改善を迅速にインパクトのあるメッセージに変換します。
サンプルプロンプト2
全社員向けのフレンドリーな30秒の社内コミュニケーションビデオを開発し、共通の部門ニーズのための調達依頼ビデオを作成することを奨励します。イラストレーションスタイルのビジュアルと会話的で親しみやすいオーディオトラックを備えたこのビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、簡単に始められることを強調します。
サンプルプロンプト3
調達チームメンバーを対象とした実用的な50秒のチュートリアルビデオを設計し、アイテムの追加やベンダーの選択などのステップを明確に示すビデオの作成方法を紹介します。スクリーンキャプチャのようなビジュアルスタイルと落ち着いたガイドの声を特徴とするこのビデオは、関連するビジュアルのためにHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して明確さを高め、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

調達依頼ビデオの作成方法

調達プロセスを効率化し、ニーズを明確に伝えることで、承認を加速し誤解を減らします。

1
Step 1
スクリプトを書く
まず、調達依頼のスクリプトを書いたり貼り付けたりします。その後、さまざまなHeyGenのAIアバターから選択してメッセージをナレーションし、ビデオにプロフェッショナルなプレゼンターを与えます。
2
Step 2
ナレーションとメディアで強化
HeyGenのナレーション生成を利用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを追加することで、ビデオのメッセージを高めます。広範なメディアライブラリから関連するビジュアルを補完します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
カスタムロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを適用して、ブランドの一貫性を確保します。自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
ビデオが完成したら、エクスポート用に生成します。アスペクト比のリサイズ機能を利用して、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整し、効率的な共有と承認の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

調達ワークフローを簡素化

複雑な調達依頼の提出と承認フローを、すべての関係者にとって明確でわかりやすいビデオ指示に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な調達依頼ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを備えたダイナミックなビジュアルに変換することで、高品質な調達依頼ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、創造的で効率的なビデオ作成が可能になり、購買ニーズを明確に伝えることができます。

HeyGenはビデオで調達プロセスを効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからの迅速なビデオ作成を可能にし、アイテムの追加方法、ベンダーの選択、承認のためのリクエストの提出に関する明確な指示に最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールにより、一貫性のあるプロフェッショナルなリクエストビデオを確保します。

HeyGenを使用して購入依頼のステップバイステップの指示を含めることはできますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、購入依頼の作成に関する詳細なステップバイステップの指示を含むビデオを簡単に作成できます。テキスト-to-ビデオ機能とナレーション生成を使用して、アイテムの追加、ベンダーの選択、承認のためのリクエストの提出をユーザーに案内することができ、ビデオチュートリアルに最適なツールです。

HeyGenはどのようにして調達トレーニングビデオのプロフェッショナルな品質を保証しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、自動字幕、高解像度のエクスポートなどの機能を通じて、調達トレーニングビデオのプロフェッショナルな品質を保証します。これらのツールは、一貫性のある洗練された外観を維持し、すべての調達ビデオチュートリアルの学習を向上させます。