AIで簡単に調達プロセスビデオを作成
魅力的でコスト効果の高い調達プロセスビデオを簡単に制作。AIアバターを使用してトレーニングを簡素化し、調達戦略を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員と調達スペシャリスト向けに、調達管理の主要なベストプラクティスを説明する1.5分間の情報ビデオを開発してください。ビデオはモダンでクリーンなビジュアル美学を持ち、プロフェッショナルなAIアバターが明瞭でクリアなナレーションを提供し、AIアバターの一貫したメッセージングの力を示します。
調達チームとベンダーマネージャーを対象に、強力なベンダー関係の重要な役割を強調する1分間の説明ビデオを制作してください。情報豊かで親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、重要なポイントを強調する画面上のテキストを使用し、さまざまなプラットフォームに対応する柔軟なアスペクト比のリサイズを示すために自動字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保します。
シニア調達リーダーシップとステークホルダー向けに、効果的な調達戦略のコアコンポーネントを概説する2分間の戦略概要ビデオを設計してください。ビジュアルは豊かで戦略的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストック映像とグラフィックスを組み込み、テキストからビデオスクリプトから直接生成された落ち着いた自信のあるナレーションで語られます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして調達プロセスビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとAIを活用したビデオテンプレートを使用して、魅力的な調達プロセスビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへの機能がプロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成します。
HeyGenは字幕の自動化や調達ビデオのグローバルオーディエンス向け翻訳機能を提供していますか？
はい、HeyGenは調達プロセスビデオの字幕を自動化し生成する強力な機能を提供しています。また、音声生成機能を活用してビデオを翻訳し、より広範な国際的なオーディエンスにコンテンツを届けることができます。
HeyGenにはプロフェッショナルな調達管理ビデオのためのブランド管理機能がありますか？
HeyGenは包括的なブランド管理機能を通じて、調達管理ビデオ内で一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。会社のロゴやカスタムカラーを簡単に適用し、すべての魅力的なビデオが企業基準に合致するようにします。
HeyGenはプロフェッショナルな調達戦略ビデオのためのAIスポークスパーソンを提供できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなAIスポークスパーソンとしてリアルなAIアバターを利用することができ、調達戦略ビデオでメッセージを明確かつ一貫して伝え、コンテンツのプロフェッショナリズムと影響力を高めます。