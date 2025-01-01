AIを活用した調達最適化動画の作成

HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的な調達トレーニング動画を制作し、S2Pプロセスを効率化し、調達戦略を強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
調達アナリストやサプライチェーンの専門家に向けて、複雑なS2Pプロセスを最適化する方法を1.5分の説明動画で教育します。フレンドリーでありながらプロフェッショナルなAIアバターが複雑なデータを提示し、HeyGenのAIアバターを活用して個別で影響力のあるプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
ITディレクター、財務責任者、SaaS調達スペシャリストに向けたSaaS支出最適化の重要な側面を2分間の詳細な動画で強調します。この分析的でデータ駆動型のプレゼンテーションは、画面上のテキストと明確な字幕を使用して重要な指標を強調し、HeyGenの字幕機能を使用してシームレスに追加できます。
サンプルプロンプト3
シニア調達リーダーやビジネス開発マネージャーを、最先端の調達戦略に関するダイナミックな1分間の動画でインスパイアし、変革を促す調達最適化動画の作成方法を示します。ビジョナリーなプレゼンテーションスタイルは、戦略的な概念を効果的に視覚化するための説得力のあるストック映像を組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて簡単に統合できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

調達最適化動画の作成方法

スクリプトから画面まで、AI駆動の調達トレーニングと戦略動画を簡単に制作し、視聴者を引き付け、S2Pプロセスを最適化します。

1
Step 1
スクリプトから動画プロジェクトを作成
調達戦略のコンテンツを詳細なスクリプトに変換することから始めます。HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト動画化機能を利用して、テキストを直接ダイナミックな動画に変換し、調達最適化動画の基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、調達の洞察を提示します。AIアバターは、調達最適化に関するトレーニングや情報提供コンテンツにプロフェッショナルで一貫した顔を提供します。
3
Step 3
AIボイスオーバーと字幕を生成
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、調達コンテンツのための自然な音声のナレーションを複数の言語で作成します。AIボイスアクターによって自動生成される字幕で、明確さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
最適化された動画をエクスポート
調達最適化動画をカスタマイズしたアスペクト比で最終化し、希望のフォーマットでエクスポートします。複雑なS2Pプロセスと戦略を効果的に伝えるために、プラットフォーム全体で魅力的な動画を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

調達の成功とベストプラクティスを強調

成功した調達戦略と最適化されたS2Pプロセスを紹介する説得力のあるAI駆動の動画を開発し、内部採用を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIアバターはどのように調達最適化動画を強化しますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、調達最適化動画にプロフェッショナルで魅力的な存在感を提供します。テキストから音声を合成することで、ヒューマンアクターを必要とせずに動画制作を効率化します。

効果的な調達動画を作成するためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？

HeyGenは、詳細な調達戦略やS2Pプロセスの説明に不可欠な、AIボイスアクター機能とAI字幕生成機能を提供します。これらの機能は、さまざまな言語での明確なコミュニケーションを保証します。

HeyGenは調達戦略の詳細なトレーニング動画の作成をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトからのテキスト動画化などの機能を活用して、調達戦略の詳細なトレーニング動画を含む包括的な動画制作をサポートします。複雑なビジネス動画の制作を簡素化するためのさまざまなテンプレートとシーンを提供しています。

HeyGenはSaaS支出最適化動画の効率的な作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、AI駆動の動画制作を提供することで、SaaS支出最適化の魅力的な動画の作成を簡素化します。ユーザーはプロフェッショナルなボイスオーバーを迅速に生成し、すべてのビジネス動画で一貫したメッセージングを行うためのブランディングコントロールを組み込むことができます。