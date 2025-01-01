プロセス改善トレーニングビデオを迅速に作成

HeyGenのAIアバターを使用して、効果的なトレーニングビデオを迅速に作成し、効率と収益性を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、簡単なステップで「プロセスを改善」し、最終的に「より速く行う」方法を示す60秒のアニメーション説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、簡潔な箇条書きを動的なシーンに変えます。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーや品質保証チーム向けに、プロセスのパフォーマンスを「測定」して「より良い品質」の成果を達成するための重要な側面に焦点を当てた1分間のトレーニングモジュールを開発します。このビデオは、データ駆動型のビジュアルアプローチとモダングラフィックス、正確な音声ナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルなレイアウトとビジュアルの一貫性を保ちます。
サンプルプロンプト3
シニアマネジメントや部門長向けに、より「利益を上げる」運営を推進するための「ボトルネック」を効果的に特定し解決するための75秒の戦略的概要を作成します。このビデオは、洗練された自信に満ちたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成機能を通じて生成された明確で権威ある音声トラックでサポートし、高度な洞察を伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロセス改善トレーニングビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIを使用して、複雑なプロセス改善の概念を魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換し、理解と効率を向上させましょう。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
「プロセス改善の基礎」コンテンツをアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、AIアバターを使用したビジュアルナラティブを即座に生成し、重要な概念を明確に伝える動的なビデオの基盤を作ります。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
メッセージを強化するために視覚的な明確さを統合します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する画像、動画、グラフィックスを含めます。ブランディングコントロールを適用して一貫したプロフェッショナルな外観を確保し、「実用的なツール」を提供します。
3
Step 3
音声とアクセシビリティを選択
メッセージに最適な音声を選択します。HeyGenの音声生成を利用してプロフェッショナルなナレーションを追加するか、字幕/キャプションを有効にしてすべての学習者にトレーニングビデオをアクセス可能にし、指導の「質」を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
トレーニングが完了したら、さまざまな形式で高品質のビデオをエクスポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、プロセス改善トレーニングがどのプラットフォームでも「より速く」かつ効果的に準備できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロセス改善トレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、プロセス改善トレーニングビデオを迅速に作成できます。これにより、プロセスを改善するための魅力的なコンテンツの開発が効率化されます。

プロセス改善コンテンツの開発にHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenを利用することで、プロセス改善の基礎に関するトレーニングをプロフェッショナルかつ一貫したアプローチで提供し、より高品質なコンテンツを迅速に提供できます。この効率性により、学習時間とリソースを最適化し、組織の収益性を向上させます。

HeyGenはプロセス改善トレーニングをカスタマイズするための実用的なツールを提供していますか？

はい、HeyGenはブランディングコントロール、テンプレート、メディアライブラリなどの実用的なツールを提供し、プロセス改善トレーニングビデオをカスタマイズできます。新しい技術やシステムを明確に説明しながら、すべてのコンテンツに一貫性を持たせることができます。

HeyGenはプロセス改善トレーニングビデオでの明確なコミュニケーションを支援しますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな音声生成や自動字幕/キャプションなどの機能を通じて明確なコミュニケーションをサポートします。これにより、ボトルネックの特定や品質向上に関する重要なメッセージがすべての学習者に効果的に伝えられます。