Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームと潜在顧客を対象に、デジタルトランスフォーメーションを促進する効率的な営業プロセスを示す45秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、アップビートなサウンドトラックを添えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、シンプルなスクリプトからインパクトのあるビジュアルを迅速に構築し、新しいワークフローの効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
内部チームとオペレーションマネージャー向けに、運用の卓越性の重要な側面を明確なプロセスフレームワークビデオテンプレートを使用して紹介する30秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でプロフェッショナルにし、明確さに焦点を当てます。HeyGenの字幕/キャプションを活用し、メディアライブラリから関連するストック映像を組み込んで複雑なステップを効果的に説明します。
サンプルプロンプト3
ビジネスオーナーとプロジェクトマネージャー向けに、AI駆動のテンプレートを利用してプロセスフレームワークビデオを効率的に作成する方法を示す50秒の指導ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは洗練され革新的にし、落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenの多様性を示すために、カスタマイズ可能なビデオシーンを紹介し、最終出力がさまざまなプラットフォームに簡単に適応し、エクスポートできるようにアスペクト比のリサイズ機能を使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロセスフレームワークビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを使用して複雑なビジネスプロセスを明確で魅力的なビデオガイドに簡単に変換し、トレーニングを効率化し、運用の卓越性を向上させます。

1
Step 1
プロジェクトの開始を選択
「テンプレートとシーン」ライブラリから「プロセスフレームワークビデオテンプレート」を選択して、ビデオ作成を開始し、最初から構造化されたアプローチを確保します。
2
Step 2
AIアバターを追加
「AIトレーニングビデオ」を生き生きとさせるために、「AIアバター」を選択してコンテンツを提示します。これにより、プロフェッショナルなタッチが加わります。
3
Step 3
シーンをカスタマイズしてブランド化
「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を適用して、会社の美学とガイドラインを反映する「AI駆動のテンプレート」を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アクセシビリティと広範なリーチのために自動「字幕/キャプション」を追加して「トレーニングビデオ」を完成させます。その後、完成したコンテンツをエクスポートして配布の準備をします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプロセスを明確化

複雑なビジネスプロセスと運用フレームワークを簡単に理解できるAIビデオに変換し、すべての関係者の明確さと理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロセスフレームワークビデオを効率的に作成できますか？

HeyGenはAI駆動のテンプレートと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、プロセスフレームワークビデオを迅速に作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターとAIボイスアクターがビジネスプロセスを生き生きとさせ、運用の卓越性を確保します。

HeyGenはさまざまなトレーニングビデオやビジネスプロセスのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なニーズに対応したAI駆動のテンプレートとカスタマイズ可能なビデオシーンを幅広く提供しています。これらはHRチーム、マーケター、営業プロセスに最適で、魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に開発できます。

HeyGenがAIトレーニングビデオを生成するための理想的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なAIスポークスパーソンを活用して、高品質なAIトレーニングビデオの作成を簡素化します。その直感的なプラットフォームは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みをサポートします。

HeyGenはプロセスビデオのブランディングとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールをサポートしており、プロセスフレームワークビデオにロゴやカスタムカラーを組み込むことができます。さらに、AIキャプションジェネレーターはアクセシビリティを確保し、すべての視聴者にコンテンツを明確に伝えます。