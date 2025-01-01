プロセスドキュメント動画をより速く、より簡単に作成
新しい従業員のトレーニングに必要なプロセスドキュメントの作成方法を変革します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成を使用して、プロフェッショナルなチュートリアル動画を簡単に生成します。
企業トレーナーを対象にした45秒の指導動画を開発し、複雑なワークフローの説明を効率的に動画化する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでシンプルにし、簡潔で権威ある音声スタイルを使用します。HeyGenのAIアバターを活用してステップを明確に提示し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、プロセスドキュメントを容易に理解できるようにします。
プロジェクトマネージャー向けに30秒のダイナミックな説明動画を作成し、標準作業手順書（SOP）の作成プロセスを迅速に文書化する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、イラスト的にし、明確でエネルギッシュな音声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連性のあるインパクトのあるビジュアルを提供します。
ITサポートチーム向けに75秒の包括的なチュートリアル動画を制作し、詳細なチュートリアル動画を通じて新しい従業員を効果的にトレーニングする方法に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは実用的で詳細にし、落ち着いた情報提供的な音声を使用します。HeyGenのVoiceover生成を活用して正確なステップバイステップのガイダンスを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな内部プラットフォームに適したコンテンツを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロセスドキュメント動画を効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト動画技術を使用して、プロセスドキュメント動画を簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力し、アバターを選択するだけで、プロフェッショナルなチュートリアル動画を迅速に生成し、プロセスを文書化できます。
HeyGenを使用して効果的なビデオプロセスドキュメントを作成するためのベストプラクティスは何ですか？
効果的なビデオプロセスドキュメントを確保するために、HeyGenのテンプレートを活用して一貫したワークフローの説明を行い、字幕などの機能を利用して明確さを高めます。ブランドの色やロゴをブランディングコントロールを通じて組み込むことで、プロフェッショナリズムと認知度を向上させます。
HeyGenはSOPや新しい従業員のトレーニングのためのビデオ作成プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenはAIアバターと自然な音声オーバーを使用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、SOPや新しい従業員のトレーニングのためのビデオ作成を大幅に簡素化します。これにより、知識の移転が視覚的に魅力的で一貫性のあるものとなり、プロセスの改善が加速されます。
HeyGenはプロセスドキュメント動画にスクリーンキャプチャなどの視覚要素を追加するのをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、プロセスドキュメント動画に視覚的な資産を簡単に統合できるようにし、スクリーンキャプチャやその他のメディアをシーンに組み込むことを可能にします。これにより、複雑なステップをチュートリアル動画内で明確に示すことができ、広範な編集を必要としません。