プロセスオートメーションビデオをより速く、より簡単に作成
AIアバターによって明確で簡潔なハウツービデオを生成し、ビジネスオートメーションの取り組みを加速させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通した起業家やコンテンツクリエイターをターゲットにした、効率的なデジタルビデオ制作を重視する45秒のプロモーションビデオを想像してください。このビデオは、モダンな美学とシャープなアニメーション、未来的なサウンドスケープを特徴とし、オートメーションソリューションのシームレスな統合を強調します。HeyGenの革新的なAIアバターを活用して、高品質なコンテンツを大規模に制作する利点を語り、革新を重視する個人に共鳴する先進的でプロフェッショナルなトーンを示します。
企業のトレーニング部門やソフトウェア教育者を対象にした、複雑なハウツービデオを簡素化するための60秒の情報ビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと落ち着いた権威あるナレーションを使用して、複雑なプロセスオートメーションビデオをアクセスしやすくします。HeyGenを通じて包括的な字幕を簡単に追加できることを強調し、あらゆる学習環境での最大限の理解とコンプライアンスを確保します。
HRマネージャーや内部コミュニケーションチーム向けに、企業ビデオを強化するための魅力的な30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーで親しみやすく、明るいカラーパレットと温かみのある招待的な音楽トラックを使用します。HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、オンボーディングや内部発表のためのプロセスオートメーションビデオを簡単に作成できる方法を示し、プロフェッショナルなビデオ制作を誰にでも迅速かつアクセスしやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロセスオートメーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なプロセスオートメーションビデオを簡単に作成できるようにします。この高度なプラットフォームは、スクリプトをプロフェッショナルなデジタルビデオ制作に変換し、一貫したブランディングと高品質なビジュアルコンテンツを保証します。
HeyGenがビデオコンテンツ制作において効率的なツールである理由は何ですか？
HeyGenはAIボイスオーバーを使用してテキストスクリプトから直接ビデオを生成することで、ビデオコンテンツ制作を効率化します。すぐに使用できるテンプレートを含む強力な機能セットにより、さまざまなオートメーションソリューションのためのビデオを迅速に作成するプロセスを大幅に加速します。
ビジネスオートメーションのニーズに合わせて企業ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、企業ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴやカスタムカラーを簡単に統合し、ライブラリからのリッチメディアや自動字幕を使用して、包括的なビジネスオートメーションコミュニケーションを強化します。
HeyGenはオートメーションのためのハウツービデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターを活用し、テキストスクリプトから自然なボイスオーバーを生成することで、ハウツービデオの作成を簡素化します。これにより、プロフェッショナルなプロセスオートメーションビデオを迅速に制作でき、アスペクト比の変更や多様なエクスポートオプションを通じて、さまざまなプラットフォームに適応可能なビデオを作成できます。