AIで優先順位付けトレーニングビデオをより速く作成
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、HRチームとマーケターのためのトレーニングを効率化し、エンゲージメントを向上させます。
プロジェクトマネージャー向けに、優先順位付けマトリックスビデオ内でアイゼンハワーマトリックスを説明する60秒の魅力的なビデオを制作し、情報豊富な図表と画面上のテキストを使用し、プロフェッショナルなAIアバターがコンセプトを案内します。
小規模ビジネスオーナーを対象に、効果的な優先順位付けが成功するプロジェクト管理において重要な役割を果たすことを強調する30秒のダイナミックなビデオを作成し、クイックカットと魅力的なビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ生成機能を利用して簡単に生成します。
個人貢献者を対象に、日々のタスク管理と優先順位付けのための迅速で親しみやすいヒントを提供する45秒の情報ビデオを設計し、シンプルなグラフィックを組み込み、HeyGenの自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRチームが効果的なトレーニングビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、HRチームが魅力的なAIトレーニングビデオを作成するのを支援します。これにより、制作プロセスが効率化され、さまざまなトレーニングニーズに対して学習が魅力的でスケーラブルになります。
HeyGenでどのような優先順位付けトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、優先順位付けマトリックスを説明するビデオなど、さまざまな優先順位付けトレーニングビデオを簡単に作成できます。これらのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、特定のタスク管理やプロジェクト管理のコンセプトに合わせてコンテンツを調整できます。
HeyGenはトレーニングコンテンツの自動生成キャプションやAIボイスオーバーのような機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動生成キャプションやAIボイスオーバーなどの強力な機能を提供し、トレーニングビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを大幅に向上させます。無料のテキストからビデオ生成機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオコンテンツにシームレスに変換します。
HRチーム以外でHeyGenをAIトレーニングビデオに利用することで恩恵を受けるのは誰ですか？
HeyGenは非常に多用途で、HRチームのオンボーディングだけでなく、製品説明のためのマーケターや他のさまざまな部門にも利益をもたらします。そのAIスポークスパーソン機能は、幅広いAIトレーニングビデオやコミュニケーションニーズに最適です。