印刷手順ビデオを作成：AIでトレーニングを簡素化

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な印刷チュートリアルやオンラインコースを簡単に制作しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのAIアバターを使用して、印刷チュートリアルを簡単に作成するプロセスを紹介する90秒のAIトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、小規模ビジネスオーナーやアートインストラクターを対象としており、AIアバターが視聴者をシンプルなリノカットデモの作成に導く、魅力的なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを採用し、明確さと使いやすさを強調するべきです。
サンプルプロンプト2
中級の印刷愛好家や美術学生向けに、エッチングなどの高度な印刷技術に関する詳細な2分間のビデオを制作し、HeyGenの高度な音声生成を活用してください。ビジュアルスタイルはプロセスのクローズアップショットを含む非常に詳細なもので、各段階のニュアンスを包括的に学べるように、権威ある情報豊富なAI音声俳優が説明するべきです。
サンプルプロンプト3
HeyGenの字幕/キャプション機能を統合することで、グローバルなアートコミュニティと聴覚障害者向けに印刷指示をよりアクセスしやすくする45秒のアートクラスチュートリアルを迅速に生成してください。このビデオは、基本的な彫刻技術を示しながら、明るくイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、すべての視聴者の理解を深めるために、明確で同期されたオンスクリーンキャプションを目立たせるべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

印刷手順ビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを活用して、印刷手順の知識を魅力的で高品質なビデオチュートリアルに簡単に変換しましょう。AIアバターと音声解説を使用します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
印刷プロセスの各ステップを詳細に説明するスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、テキストから初期ビデオドラフトを即座に生成し、プロフェッショナルな印刷チュートリアルの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
HeyGenの多様なライブラリからAIアバターを選んで、チュートリアルのプレゼンテーションを強化します。選択したアバターがスクリプトをナレーションし、プロフェッショナルで一貫した顔を指導コンテンツに提供します。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声解説を追加する
プロフェッショナルな音声生成をスクリプトに適用して、明確さとエンゲージメントを向上させます。これにより、AIトレーニングビデオが複雑な印刷技術を明確で一貫した声で効果的に伝えることができます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有する
すべての要素を確認してビデオを最終化します。満足したら、HeyGenの強力なエクスポートオプションを使用して、完成した印刷手順ビデオを希望の形式とアスペクト比でダウンロードし、視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な印刷ヒントビデオを制作する

印刷手順のハイライトやヒントを紹介する魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成し、コンテンツのリーチと視聴者を拡大します。

よくある質問

高度なビデオ作成に必要なHeyGenのAIツールはどれですか？

HeyGenの高度なAIツールには、AIアバターや無料のテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターが含まれており、プロフェッショナルなビデオを制作するために不可欠です。これらの機能は、AI音声解説や自動キャプションと組み合わせることで、制作ワークフロー全体を効率化します。

HeyGenで詳細な印刷手順ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、印刷手順ビデオや詳細なアートクラスチュートリアルを作成できます。リノカットやエッチングのような複雑なプロセスも、直感的なツールを使って簡単に説明できます。

HeyGenのAIアバターと音声解説のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは多様なAIアバターとAI音声俳優のオプションを提供しており、ビデオを個別化できます。キャプションを追加し、翻訳ビデオ機能を利用することで、アクセシビリティとリーチをさらに向上させることができます。

HeyGenはオンラインコースのビデオ作成を簡素化しますか？

はい、HeyGenは無料のテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターと包括的なテンプレートを活用することで、オンラインコースの作成を大幅に簡素化します。ユーザーは、書かれたコンテンツを迅速に動的なビデオに変換し、制作時間を短縮しながらプロフェッショナルな品質を維持できます。