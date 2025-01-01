HeyGenは、ビジネスが高品質で販売促進力のある動画コンテンツを制作し、資格のあるリードを引き付け、ビジネスを成長させるのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換することで、広範な制作時間をかけずに魅力的な動画を効率的に作成できます。これにより、効果的にマーケティングと販売を行うための努力が簡素化されます。