AIで価格最適化動画を作成

HeyGenのAIアバターを活用して、AIによる価格推奨を紹介する魅力的なチュートリアル動画を作成しましょう。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家やコンテンツクリエイターを対象にした60秒のダイナミックなチュートリアル動画を開発し、「動画の作り方」に関する価格戦略の魅力的なコンテンツを迅速に制作する方法を示します。プロフェッショナルなAIアバターを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的に制作します。
サンプルプロンプト2
SaaSプロダクトマネージャーや営業チーム向けに、AIによる価格推奨の変革力を強調する30秒の洗練された情報動画をデザインします。現代的なデータビジュアライゼーションで提示し、HeyGenの自動字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートします。
サンプルプロンプト3
小売業の幹部や戦略コンサルタント向けに、インテリジェントコマースと戦略的価格設定を通じてオムニチャネルショッピング体験を最適化する方法を示す50秒のインパクトのある企業動画を制作します。HeyGenのメディアライブラリからの高品質なストック映像と事前にデザインされたテンプレート＆シーンを使用して、洗練されたビジュアルスタイルを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

価格最適化動画の作成方法

複雑な価格戦略やAIによる推奨を説明する魅力的な動画を生成し、SaaSソリューションの理解と採用を促進します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
価格最適化戦略やAI推奨の重要なポイントをまとめます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的な動画コンテンツにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、価格の洞察を提示して、動画の明確さとエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルを追加し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、SaaSソリューションの一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
動画を完成させ、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。さまざまなプラットフォーム向けに高品質な価格最適化動画を準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

価格最適化のための内部トレーニングを強化

営業チームや内部関係者に新しい価格モデル、最適化技術、価値提案を訓練するためのインパクトのあるAI動画を開発し、エンゲージメントを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な動画コンテンツの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、高品質な動画コンテンツを簡単に作成できるようにします。さまざまな目的に合わせた説明動画やチュートリアル動画を簡単に生成できます。

HeyGenは価格最適化動画の制作を支援できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用して、価格最適化戦略やAIによる価格推奨を伝える魅力的な動画を作成することができます。

HeyGenは動画制作にどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、テキスト-to-ビデオ変換、音声生成、テンプレート、ブランディングコントロールなどの強力な機能を提供し、動画コンテンツの包括的なSaaSソリューションを提供します。

HeyGenで動画を作成する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenで動画を作成する最も簡単な方法は、直感的なテキスト-to-ビデオ機能を利用することです。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、プロフェッショナルな動画コンテンツが生成されます。