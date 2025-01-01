プレス安全ビデオを作成して職場の安全を向上

魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に作成。AIアバターを使用して生産を簡素化し、より安全な職場のためにコンプライアンスを強化します。

サンプルプロンプト1
経験豊富なプレスオペレーター向けに、一般的な操作ミスとその予防策をリフレッシュする60秒のアニメーションショートを開発してください。ビジュアルはクリーンでシナリオベース、誤った手順と正しい手順の両方を示し、注意喚起と情報提供のナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確で編集しやすいコンテンツを確保し、より良いコンプライアンスを促進します。
サンプルプロンプト2
プレス機械の緊急停止プロトコルを詳細に説明する30秒の指導ビデオを作成し、これらの機械の近くで働くすべてのスタッフを対象にします。ビジュアルプレゼンテーションは緊急性があり、ステップバイステップで、迅速なカットと目立つビジュアルキューを組み込み、落ち着いた指導的な声でナレーションを行います。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべてのプレス安全ビデオにおいてアクセス性と明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
一般工場スタッフと訪問者向けに、プレス操作周辺での個人用保護具（PPE）の重要性を強調する40秒の安全意識キャンペーンビデオを作成します。陽気で視覚的に魅力的なアニメーションスタイルを採用し、適切なPPEの使用を示し、親しみやすく安心感のある声でナレーションを行い、安全文化を育成します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速かつ効率的に安全ビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プレス安全ビデオの作成方法

AIを使ってプロフェッショナルで魅力的なプレス安全ビデオを迅速に生成。コンプライアンスのトレーニングを簡素化し、職場の安全意識を手軽に向上させます。

1
Step 1
安全スクリプトを貼り付ける
まず、安全スクリプトや重要な情報を入力します。HeyGenのAIプラットフォームがテキストを視覚的な物語に変換し、効果的な安全トレーニングビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ビデオのプレゼンターとして多様なリアルなAIアバターから選択します。これにより、安全プロトコルにプロフェッショナルで一貫した顔を加え、メッセージをより効果的にします。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加する
広範なメディアライブラリから関連するビジュアルを追加してビデオを強化します。多言語のナレーションと自動字幕を生成し、すべての従業員にとってプレス安全ビデオがアクセス可能で包括的であることを保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
プレス安全ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。組織全体でコンプライアンスのトレーニングコンテンツを簡単に共有し、安全意識を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑なプレス安全プロトコルを明確で理解しやすいAI生成ビデオに変換し、すべての人にとって複雑な情報をアクセス可能で理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、コンプライアンストレーニングと職場の安全のためにプロフェッショナルな品質の魅力的なビデオを制作する力を提供します。AIアバターを活用し、ビデオテンプレートでカスタマイズオプションを提供し、グラフィックやテキストアニメーションを追加して、安全トレーニングビデオを印象的で記憶に残るものにします。

HeyGenは安全コンテンツのための効率的なAIビデオジェネレーターとして何が優れていますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトから安全ビデオを迅速に作成できるように、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。テキスト-to-ビデオやナレーション生成を含むAI駆動のツールがコンテンツ作成を効率化し、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを削減します。

HeyGenで自社のブランドを使用して安全トレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のロゴや色をシームレスに統合するための強力なカスタマイズオプションを提供します。メディアライブラリやさまざまなビデオテンプレートを活用して、職場の安全ビデオがブランドのガイドラインや特定の安全プロトコルに完全に一致するようにします。

HeyGenは多様なオーディエンスに向けた安全ビデオのアクセス性とローカライズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは多言語のナレーションと自動字幕を提供し、グローバルな労働力に安全ビデオをアクセス可能にします。この機能により、組織はコンテンツのローカライズを強化し、多様なチームに適切な安全手順を効果的に伝えることができます。