プレボーディング指導ビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して、新入社員を魅了するプレボーディングビデオで初日から関与させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員が初期の書類作成やシステムアクセスを行うための90秒の指導ビデオをどのように作成しますか？アニメーショングラフィックスとプロフェッショナルなナレーションを用いた明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを目指し、すべての詳細が簡単に理解できるようにします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で正確な指示を提供し、これらの魅力的なビデオを簡単にフォローできるようにします。
新入社員や見込みのある従業員を対象に、プレボーディング段階での主要な会社の福利厚生とリソースを紹介する45秒のエネルギッシュなビデオを制作してください。視覚スタイルはダイナミックでインフォグラフィックを駆使し、明るい色とエネルギッシュな背景音楽で注意を引きつけます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なオンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。
リモート新入社員向けに、未来の同僚や職場環境を垣間見ることができる75秒の「チーム紹介」ビデオを作成することを想像してください。このビデオは、ドキュメンタリースタイルのビジュアルを採用し、画面上のテキストオーバーレイと温かく招待的な音楽スコアを組み合わせます。HeyGenを通じて字幕/キャプションを追加し、リモートオンボーディング体験を包括的でアクセスしやすいものにするために完全にカスタマイズします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
高度なスキルがなくても、HeyGenはどのようにして新入社員向けの魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、事前のビデオ編集スキルがなくても、従業員のオンボーディングやトレーニングのための魅力的なビデオを作成する力を与えます。AIアバターと包括的なビデオテンプレートを活用して、新入社員向けの高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
AIアバターは企業文化をアニメーションビデオで表現する際にどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、アニメーションビデオで企業文化を生き生きと表現し、メッセージをより個人的で記憶に残るものにします。プレボーディング指導ビデオやチームに響く内部コミュニケーションの作成に活用できます。
HeyGenはリモートオンボーディングのためのプレボーディング指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートを提供しており、リモートオンボーディングに最適化されたプレボーディング指導ビデオやトレーニングビデオを迅速に作成できます。これにより、新入社員を効率的かつ一貫して歓迎するプロセスが簡素化されます。
HeyGenはオンボーディングビデオの完全なカスタマイズと多言語サポートをどのように保証しますか？
HeyGenは、ブランドコントロールを含む完全なカスタマイズオプションを提供し、オンボーディングビデオを会社のアイデンティティに完全に合わせることができます。さらに、プラットフォームは多言語のボイスオーバーと自動キャプションをサポートしており、すべての新入社員に対してグローバルにアクセス可能なコンテンツを提供します。