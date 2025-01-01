オーディエンスを引きつけるPRトレーニングビデオを作成
スクリプトからダイナミックで魅力的なPRトレーニングビデオに変換することで、簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ジュニアPRスペシャリストやマーケティングコーディネーター向けに、魅力的なプレスリリースの書き方をガイドする60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るく指導的で、ダイナミックなテキストアニメーションとポジティブでインスパイアリングな背景音楽を使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、スクリプトを迅速にビデオ化し、効率的なトレーニングビデオ作成を実現します。
経営者や専門家向けに、メディアインタビューを成功させるためのクイックヒントを提供する30秒のハウツートレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは自信とプロフェッショナリズムを伝え、HeyGenのメディアライブラリから関連するストックメディアを使用して重要なポイントを示します。ビデオには明確な字幕を含め、アクセシビリティと強化を図り、効果的なトレーニングビデオとしての価値を高めます。
ソーシャルメディアマネージャーやPRチームメンバー向けに、プロアクティブなソーシャルメディアPRのベストプラクティスを説明する50秒のモダンな説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでダイナミックなトランジションを使用し、AIアバターが主要な戦略を提示します。このトレーニングビデオは、HeyGenのアスペクト比変更とエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて簡単に適応でき、メッセージがさまざまなソーシャルメディアチャネルや視聴者の消費習慣に完璧に合わせられます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターを使ったプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、魅力的なトレーニングビデオを作成する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、アニメーション要素を組み込むことで、魅力的な説明ビデオやハウツービデオを迅速に制作できます。
HeyGenがトレーニングビデオ制作のコスト効率の良いソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用することで、通常のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。これにより、複雑な撮影クルーを必要とせずに、従業員のオンボーディング、製品デモ、コンプライアンス研修のためのトレーニングビデオを迅速に生成でき、コストとリソースを節約できます。
HeyGenでトレーニングビデオのブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのトレーニングビデオで一貫性を保つことができます。また、豊富なメディアライブラリを活用してコンテンツを強化し、自動生成された字幕でアクセシビリティを確保できます。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは多用途なトレーニングビデオメーカーであり、従業員のオンボーディング、詳細な製品デモ、洞察に満ちたハウツービデオ、包括的なコンプライアンス研修など、幅広いコンテンツを作成できます。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートが、多様な学習目標をサポートし、魅力的なトレーニングビデオを実現します。