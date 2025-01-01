PPC最適化ビデオを作成して広告パフォーマンスを向上

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、PPCキャンペーンのコンバージョン率を向上させ、ビデオ制作を効率化します。

サンプルプロンプト1
デジタルエージェンシーとPPCコンサルタント向けに、Performance Maxキャンペーンのための高度なキーワード選択と入札戦略を紹介する90秒のダイナミックな解説ビデオを開発します。この魅力的なビデオは、複雑なトピックを明確に伝える現代的なAIアバターを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して、PPCキャンペーンの効果を最大化するための活気に満ちた情報豊かなプレゼンテーションを提供します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーとマーケティングマネージャーを対象に、PPCキャンペーンのための魅力的なビデオランディングページの作成を簡素化する60秒のユーザーフレンドリーなチュートリアルを制作します。このステップバイステップガイドは、テンプレートのカスタマイズの明確なビジュアルと親しみやすいナレーションを備え、HeyGenのテンプレートとシーンが最適なランディングページの整合性とコンバージョン最適化を達成するプロセスをどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
パフォーマンスマーケティングチームとグロースハッカー向けに、PPCでの優れたコンバージョン率を実現するためのレスポンシブ広告の最適化に関する2分間のデータ駆動型ビデオを生成します。この分析的なビデオは、分割画面の例と権威あるナレーションを備え、HeyGenの機能を使用してプロフェッショナルな字幕を自動生成し、より広い視聴者にリーチし、PPC最適化の結果を大幅に向上させることの重要性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PPC最適化ビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを活用して、PPCキャンペーンのための効果的なビデオ広告を迅速に生成し、エンゲージメントと効率を向上させましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成し、AIアバターを選択
まず、広告コピーまたはスクリプトを作成します。その後、HeyGenの多様な**AIアバター**から選択し、PPC最適化ビデオの魅力的なプレゼンターにします。
2
Step 2
テンプレートを選択し、コンテンツをブランディング
ライブラリから事前にデザインされた**テンプレート**を選択して視覚的な魅力を高めます。ブランドの色やロゴでカスタマイズし、ビデオ広告全体で一貫したメッセージを伝えます。
3
Step 3
ナレーションを追加し、字幕を自動生成
スクリプトを入力して高品質のナレーションを生成します。HeyGenの機能を使用して**字幕を自動生成**し、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
エクスポートしてPPCキャンペーンに展開
完成したら、希望のアスペクト比でビデオ広告を**エクスポート**します。これらの魅力的なビデオをPPCキャンペーンに統合し、ターゲットトラフィックを促進し、コンバージョンを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なビデオ証言で成功をアピール

顧客の証言をダイナミックなAIビデオに変換し、信頼と信頼性を構築してPPCキャンペーンの効果を向上させます。

よくある質問

HeyGenのAIツールはPPC最適化ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenのAIツールは、マーケターが高品質のPPCビデオ広告を効率的に作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、さまざまなPPCキャンペーンのために魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作し、ビデオ制作プロセスを効率化します。

HeyGenはプラットフォーム全体でのビデオ広告の最適化にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、さまざまな配置とレスポンシブ広告に最適化されたビデオ広告を確保するためのアスペクト比のリサイズやエクスポートなどの重要な技術的機能を提供します。また、字幕の自動生成やブランディングコントロールの適用も可能で、すべてのPPCキャンペーンでの品質スコアとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはマーケターがPPCキャンペーンのために多様なビデオコンテンツを迅速に生成するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenはPPC最適化ビデオの作成を大幅にスピードアップします。マーケターはスクリプトからのテキストビデオと豊富なテンプレートライブラリを使用して、PPCキャンペーンでのA/Bテストや広告コピーの最適化に不可欠な多様で魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはビデオを使用してランディングページの整合性とコンバージョン最適化をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、カスタマイズされたビデオ広告やビデオランディングページの作成を可能にすることで、ランディングページの整合性とコンバージョン最適化を向上させます。一貫したブランディング、カスタムサムネイル、明確なコールトゥアクションを統合することで、HeyGenのツールはユーザーエクスペリエンスを向上させ、PPCキャンペーンのコンバージョン率を高めます。