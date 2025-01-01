顧客を教育する発売後のトレーニングビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、トレーニングスクリプトを魅力的なビデオに変換し、オーディエンスを効率的に教育し、製品の採用を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近発売された製品の価値を最大化するためのクイックなヒントやトリックを紹介する30秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。既存のユーザーをターゲットに、クイックカットと魅力的なバックグラウンドミュージックを特徴とするアップビートなビジュアルスタイルを採用し、自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト2
新しいオファリングのコアバリュープロポジションに関するブランド認知を構築することを目的とした45秒のビデオ概要を制作してください。このビデオは潜在的な見込み客をターゲットにしており、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して高品質のビジュアルとプロフェッショナルなナレーション生成を使用し、モダンでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
発売後のフェーズのための90秒の説明ビデオを設計し、今後の機能やロードマップのプレビューを詳細に説明して、エンゲージメントのあるユーザーに情報を提供し、興奮させます。このビデオはアクティブなコミュニティを対象としており、AIアバターが更新情報を提示する会話的で情報豊かなトーンを採用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたクリーンなビジュアルスタイルを使用してアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
発売後のトレーニングビデオの作成方法

AIを活用して高品質で魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作し、発売後のフェーズでオーディエンスを教育し、情報を提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
製品の主要なトレーニングポイントをアウトライン化します。特徴と利点を詳細に説明する明確で簡潔なスクリプトを書き、スクリプトからのテキストビデオでビデオを生成する前に、インパクトのあるスクリプトを確保します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
HeyGenの多様なAIアバターから選択し、トレーニング資料を提示します。自然なナレーションで製品発売をビデオ戦略で効果的に実現します。
3
Step 3
サポートメディアとブランディングを追加
メディアライブラリにある関連するビジュアル、Bロール、バックグラウンドミュージックでビデオを強化します。これにより、トレーニングコンテンツの望ましい制作品質を達成できます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で完成したトレーニングビデオをエクスポートします。自動生成された字幕を利用して、発売後のフェーズでオーディエンスを効果的に教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クイックトレーニングスニペットを制作

ソーシャルメディアや内部プラットフォーム向けに短くてインパクトのあるビデオクリップを迅速に生成し、発売後のトレーニングのヒントを簡潔に提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品発売ビデオの制作を効率化できますか？

HeyGenは、スクリプトを高品質な「ビデオコンテンツ」に変換する「スクリプトからのテキストビデオ」と「AIアバター」を使用して、「製品発売」活動を加速させます。これにより、「ビデオマーケティング戦略」資料の制作時間が大幅に短縮されます。

HeyGenは発売後のトレーニングビデオ作成にどのような機能を提供していますか？

「発売後のフェーズ」では、HeyGenは「AIアバター」や「ナレーション生成」などの効率的なツールを提供し、簡単に「発売後のトレーニングビデオ」を作成できます。また、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを向上させ、「オーディエンスを効果的に教育」できます。

HeyGenはビデオマーケティング戦略全体でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの強力な「ブランディングコントロール」を使用すると、特定のロゴやブランドカラーを直接「ビデオコンテンツ」に統合し、すべての「ソーシャルメディアマーケティング」や「製品発売」資産で一貫した「ブランド認知」を確保できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供し、さまざまなプラットフォーム向けに「ビデオコンテンツ」を簡単に適応させることで、広範なリーチを実現します。これにより、「話題を生成」し、「ソーシャルメディア」などのプラットフォーム向けに「ビデオマーケティング戦略」を最適化できます。