顧客を教育する発売後のトレーニングビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、トレーニングスクリプトを魅力的なビデオに変換し、オーディエンスを効率的に教育し、製品の採用を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近発売された製品の価値を最大化するためのクイックなヒントやトリックを紹介する30秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。既存のユーザーをターゲットに、クイックカットと魅力的なバックグラウンドミュージックを特徴とするアップビートなビジュアルスタイルを採用し、自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
新しいオファリングのコアバリュープロポジションに関するブランド認知を構築することを目的とした45秒のビデオ概要を制作してください。このビデオは潜在的な見込み客をターゲットにしており、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して高品質のビジュアルとプロフェッショナルなナレーション生成を使用し、モダンでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用します。
発売後のフェーズのための90秒の説明ビデオを設計し、今後の機能やロードマップのプレビューを詳細に説明して、エンゲージメントのあるユーザーに情報を提供し、興奮させます。このビデオはアクティブなコミュニティを対象としており、AIアバターが更新情報を提示する会話的で情報豊かなトーンを採用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたクリーンなビジュアルスタイルを使用してアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品発売ビデオの制作を効率化できますか？
HeyGenは、スクリプトを高品質な「ビデオコンテンツ」に変換する「スクリプトからのテキストビデオ」と「AIアバター」を使用して、「製品発売」活動を加速させます。これにより、「ビデオマーケティング戦略」資料の制作時間が大幅に短縮されます。
HeyGenは発売後のトレーニングビデオ作成にどのような機能を提供していますか？
「発売後のフェーズ」では、HeyGenは「AIアバター」や「ナレーション生成」などの効率的なツールを提供し、簡単に「発売後のトレーニングビデオ」を作成できます。また、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを向上させ、「オーディエンスを効果的に教育」できます。
HeyGenはビデオマーケティング戦略全体でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの強力な「ブランディングコントロール」を使用すると、特定のロゴやブランドカラーを直接「ビデオコンテンツ」に統合し、すべての「ソーシャルメディアマーケティング」や「製品発売」資産で一貫した「ブランド認知」を確保できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供し、さまざまなプラットフォーム向けに「ビデオコンテンツ」を簡単に適応させることで、広範なリーチを実現します。これにより、「話題を生成」し、「ソーシャルメディア」などのプラットフォーム向けに「ビデオマーケティング戦略」を最適化できます。