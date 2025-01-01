注目されるポストイベントフォローアップビデオを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、メールキャンペーンやソーシャルメディアを通じて参加者のエンゲージメントを高め、イベントのリーチを拡大します。
潜在的なリードをターゲットにしたメールキャンペーン用のプロフェッショナルな45秒のフォローアップビデオを開発します。AIアバターが温かい感謝の言葉と行動を促すメッセージを届け、HeyGenのボイスオーバー生成機能で強化し、イベント後に再エンゲージします。
将来のイベントを検討している見込み客向けに、説得力のあるメンバーの証言とポジティブなフィードバックを紹介する、インスパイアリングな60秒のソーシャルメディアビデオを制作します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロールを提供し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを行います。
今後の取り組みを促進し、ブランドを強化するための洗練された30秒のポストイベント発表ビデオを作成します。既存の参加者と新しい見込み客の両方を対象に、HeyGenの事前に作成されたテンプレートとシーンを使用して、将来のイベントプロモーションビデオのアイデアについて前向きなビジュアルと熱意あるオーディオメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポストイベントフォローアップビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、マーケティングチームがプロフェッショナルなポストイベントフォローアップビデオやイベント要約ビデオを効率的に作成できるようにします。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを素早く魅力的なコンテンツに変換し、貴重な時間を節約します。
HeyGenはメールやソーシャルメディアを通じて参加者を引き付けるためにどのようなビデオ機能を提供しますか？
HeyGenは、メールキャンペーンやソーシャルメディアに最適化された魅力的な短編ビデオを作成するのに役立ちます。ビデオのアスペクト比を簡単に調整し、アクセシビリティのために字幕を追加し、一貫したブランディングを維持して参加者のエンゲージメントを最大化します。
HeyGenはメンバーの証言やプロモーションビデオのアイデアの生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、強力なメンバーの証言を含むさまざまなプロモーションビデオのアイデアを生成するための多用途なビデオメーカーです。テンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、既存のメディアから魅力的な短編ビデオやアニメーションGIFを作成します。
HeyGenはすべてのポストイベントビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenの強力なビデオツールには包括的なブランディングコントロールが含まれており、ロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのポストイベントビデオが一貫性のあるプロフェッショナルなブランドアイデンティティをすべてのコミュニケーションで維持します。