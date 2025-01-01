強力なブランドメッセージングのためのポジショニング戦略ビデオを作成

観客を魅了し、強力なブランドアイデンティティを構築します。私たちのテンプレートとシーンは、効果的に説得力のあるブランドメッセージを作成するのを簡単にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

製品開発者と営業チーム向けに設計された60秒の製品ポジショニングビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオと明確な字幕/キャプションを使用して、エネルギッシュな声でスムーズな2Dアニメーションを特徴とし、あなたのユニークな提供を強調し、観客を本当に魅了します。
小規模ビジネスオーナーとコンテンツクリエイターをターゲットにしたダイナミックな30秒のビデオを制作し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからのテンポの速いモーショングラフィックスとアップビートな音楽を利用して、説得力のあるブランドメッセージを作成し、マルチプラットフォームでのリーチのために簡単にアスペクト比を調整しエクスポートします。
スタートアップと起業家向けに、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、インスピレーションを与えるサウンドトラックとクリーンでミニマリストなデザインを用いた50秒のビデオで、強力なブランドアイデンティティを構築する方法を示し、自動字幕/キャプションであなたの価値を明確に確立します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポジショニング戦略ビデオの作成方法

あなたの提供を効果的に差別化し、価値を確立して、説得力のあるブランドメッセージで観客を魅了します。

1
Step 1
コアメッセージを作成
ブランドのユニークなポジショニングとメッセージング戦略を概説します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、物語をビジュアルの基盤に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとストーリーテラーを選択
ダイナミックな要素でブランドポジショニングビデオを強化します。多様なAIアバターから選択してメッセージを伝え、ブランドの物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドの一貫性を適用
ビジュアルガイドラインを統合して、独自のブランドアイデンティティを強化します。ロゴ、カスタムカラー、フォントを適用するためのブランディングコントロールを使用し、一貫した外観を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したビデオをマルチプラットフォーム配信のために準備します。アスペクト比の調整とエクスポートを利用して、ソーシャルメディア、ウェブサイト、またはプレゼンテーション用にコンテンツを最適化し、チャネル全体で価値を確立します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感情的なブランド物語を作成

AIを活用したストーリーテリングを利用して、観客と深くつながり、感情的な共鳴を促進し、ブランドの想起を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のブランドポジショニングビデオを強化できますか？

HeyGenは、AIアバターとダイナミックなテンプレート、ブランディングコントロールを組み合わせることで、インパクトのあるブランドポジショニングビデオを作成する力を与えます。これにより、あなたの提供を効果的に差別化し、ユニークな価値提案を高品質なビジュアルコンテンツで確立できます。

HeyGenは説得力のあるブランドメッセージを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオやナレーション生成などの強力な機能を提供し、簡単に説得力のあるブランドメッセージを作成できます。クリエイティブオートメーションプラットフォームを活用して、観客を魅了し、コアメッセージを強化する強力な物語を開発できます。

HeyGenは製品ポジショニングのための感情的なストーリーテリングをサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターと多様なメディアライブラリサポートを通じて感情的なストーリーテリングを促進し、魅力的な製品ポジショニングビデオを作成できます。これらのツールを活用することで、ターゲットオーディエンスと深くつながり、より強力な顧客関係を構築できます。

HeyGenは強力なブランドアイデンティティを効果的に構築するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、すべてのビデオコンテンツに一貫したブランディングコントロールを提供することで、強力なブランドアイデンティティを構築するのに役立ちます。これにより、ブランドメッセージが一貫して記憶に残りやすくなり、ブランドの想起と認知が向上します。