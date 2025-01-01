POSアップデート指導ビデオを簡単に作成

スクリプトを魅力的なPOSアップデート指導ビデオに迅速に変換します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、明確なチュートリアルの作成がシームレスになります。

243/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術サポートチーム向けに設計された包括的な60秒のチュートリアルビデオを開発し、重要な「pos update」を実装する手順を詳細に説明します。ビデオはプロフェッショナルでクリーンな美学を維持し、詳細な画面録画と正確なテキストオーバーレイを特徴とし、落ち着いた情報豊かなナレーションで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用することで、すべての視聴者に明確さとアクセス性を確保し、簡単にフォローできる「pos update instruction videos」を効果的に作成します。
サンプルプロンプト2
すべての従業員向けに、今後の「pos update」によって導入される主要な利点と変更点を強調する30秒のインパクトのある発表ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的であり、シームレスなシーンの切り替えとメッセージを伝えるための親しみやすいAIアバタープレゼンターを特徴とします。この直接的でエネルギッシュなビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある説得力のある「videos」を提供し、重要な情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
フロントラインスタッフ向けに、一般的な「pos update」後の質問に対処したり、頻繁な問題に対する迅速な解決策を提供する40秒の簡潔なクイックチップビデオを制作します。美学はミニマリストで直接的であり、POSインターフェースの明確なビジュアルに焦点を当て、役立つ背景音楽を伴います。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、この「instruction videos」はユーザーを効率的にガイドし、複雑なタスクを理解しやすく実行しやすくします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

POSアップデート指導ビデオの作成方法

HeyGenの強力なAI機能を使用して、POSシステムのアップデート用のプロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
POSアップデートのための明確で簡潔な指示を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを簡単に音声対話に変換し、指導ビデオの核を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターから選択してアップデートを提示し、プロフェッショナルで魅力的な画面上の存在感を「ハウツー」ビデオに確保します。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
会社のアイデンティティでビデオを強化します。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、アップデートコンテンツに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を適用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな形式で指導ビデオを最終化し、チームに配布してPOSの変更を示します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なビデオアップデートを迅速に制作

.

タイムリーなPOSアップデートを効果的かつ魅力的に伝えるために、魅力的で簡潔なビデオクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてPOSアップデート指導ビデオを迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して魅力的な指導ビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ制作なしで明確なPOSアップデートのデモンストレーションを作成するプロセスが簡素化されます。

指導ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenを使用すると、ロゴや色などのブランディングコントロールを使用して指導ビデオをカスタマイズし、メディアライブラリを活用し、さまざまなテンプレートやシーンから選択できます。これにより、POSアップデートビデオがプロフェッショナルで一貫したブランドイメージを維持します。

HeyGenはアクセシブルなトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

はい、HeyGenはスクリプトから音声を生成し、自動的に字幕/キャプションを追加することで包括的な指導ビデオの作成を簡素化します。これらの機能により、POSアップデートのチュートリアルがすべての視聴者にとってよりアクセスしやすく、フォローしやすくなります。

HeyGenはデモンストレーションビデオの制作をどのように支援しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターを使用して高品質のデモンストレーションビデオを制作する力をユーザーに提供します。また、アスペクト比を調整し、さまざまなプラットフォーム向けにビデオをシームレスにエクスポートすることができ、POSアップデートの「ハウツー」ビデオを効果的にします。