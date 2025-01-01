AIで簡単にポリシー遵守ビデオを作成
HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトから高品質のコンプライアンス研修ビデオを迅速に制作し、簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員を対象に、コンプライアンス手続きの小さな変更を発表する30秒の簡潔な更新ビデオを作成してください。クリーンでミニマリストなビジュアルデザインを採用し、画面上のテキストでメッセージを強調し、直接的で情報豊かなナレーションで伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、この重要なコミュニケーションを迅速かつ簡単に作成します。
部門マネージャー向けに、複雑なハラスメント防止コンプライアンスビデオを理解しやすいシナリオに分解する60秒の詳細な説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはアニメーションの説明ビデオで、カスタムビジュアルを使用して潜在的な状況を示し、親しみやすくも権威ある声でナレーションします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートは、これらのシナリオに多様なビジュアル要素を提供するのに役立ちます。
全従業員向けに、データプライバシーポリシー遵守の重要性を強調する50秒の年次リフレッシュビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは企業のブランディングに一致し、明確な箇条書きと魅力的な背景ビジュアルを特徴とし、明るくプロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenの字幕/キャプションを含めることで、すべての人にアクセス可能なスケーラブルなソリューションを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポリシー遵守ビデオを効率的に作成するのを助けますか？
HeyGenは、ポリシー遵守ビデオをこれまでにないほど簡単かつ迅速に作成する力を提供します。AIを活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、高品質のコンプライアンス研修ビデオを効率的に制作できます。これにより、組織は広範なリソースを必要とせずに最新のポリシー遵守を維持できます。
HeyGenでのコンプライアンス研修ビデオの生成においてAIはどのような役割を果たしますか？
AIは、HeyGenのコンプライアンス研修ビデオ生成能力の中心です。HeyGenは高度なAIを利用して、スクリプトからリアルなAIプレゼンターとAIナレーションを生成し、従来の撮影や声優の必要性を大幅に削減します。これにより、すべてのコンプライアンスコンテンツに一貫したプロフェッショナルな提供が保証されます。
HeyGenを使用してコンプライアンスビデオのビジュアルとブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、コンプライアンスビデオがブランドに合うようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタムビジュアル、ロゴ、特定のカラースキームを統合することで、すべてのビデオが組織のアイデンティティを反映します。これにより、視聴者に響くパーソナライズされたプロフェッショナルなコンプライアンスビデオが可能になります。
HeyGenはどのようにしてコンプライアンスビデオの作成をよりコスト効果的でスケーラブルにしますか？
HeyGenは、コンプライアンスビデオの作成を大幅にコスト効果的でスケーラブルにします。AIを活用したプラットフォームにより、従来のビデオ制作に伴う時間と費用を削減し、必要に応じて多数のポリシー遵守ビデオを迅速に生成できます。これにより、組織は効率的に研修のニーズを満たすことができます。