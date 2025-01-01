AIで簡単にPMOトレーニングビデオを作成

AIアバターを活用して、グローバルな観客に響く魅力的でプロフェッショナルなPMOトレーニングビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のPMOスタッフとプロジェクトマネージャー向けに、新しいアジャイル組織の方法論を明確にするための90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で情報豊かであり、動的なグラフィックスと明確で安定した音声配信を利用して複雑な概念を簡素化します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、忙しいプロフェッショナルな観客にとって理解しやすいカスタマイズ可能なトレーニングビデオを確保します。
サンプルプロンプト2
PMOのベストプラクティスに関する75秒の更新を、PMOチームと国際的なプロジェクト関係者のグローバルな観客に特化して制作してください。ビデオはシャープで権威あるビジュアルスタイルを採用し、多様な文化的イメージを取り入れ、自信に満ちた多言語の音声配信をHeyGenのボイスオーバー生成で実現し、統合された字幕/キャプションで最大のアクセシビリティと包括的なPMOトレーニングを強化します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なPMOプロフェッショナルとチームリーダー向けに、PMOの効率を向上させる戦略に焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオチップを作成してください。ビジュアルスタイルは簡潔で実行可能であり、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを使用し、エネルギッシュでインスパイアリングな音声トラックと組み合わせます。このビデオは、PMOトレーニングビデオを作成するのに最適であり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたアドバイスをインパクトのあるビジュアルに迅速に変換できます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PMOトレーニングビデオの作成方法

プロフェッショナルで魅力的なPMOトレーニングビデオを迅速に制作し、チームに響くプロジェクト管理教育を効率化します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
さまざまなAIを活用したビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトから始めてPMOトレーニングの核を確立します。
2
Step 2
プレゼンターと音声を追加
プロフェッショナルなAIアバターを取り入れ、テキストからリアルなボイスオーバーを生成してメッセージを高めます。
3
Step 3
洗練と強化
トレーニングコンテンツに動的な字幕/キャプションを簡単に追加して、明確さとアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
PMOトレーニングビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、観客への最適な配信を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なクリップを迅速に制作

多様なプラットフォームとモバイル視聴向けに、魅力的で短い形式のPMOトレーニングクリップとマイクロラーニングモジュールを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてPMOトレーニングビデオを効率的に作成できますか？

HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、PMOトレーニングビデオの作成を効率化します。スクリプトを迅速に魅力的なトレーニングビデオに変換し、プロフェッショナルなAIボイスオーバーを提供することで、制作時間を大幅に短縮できます。

自分の組織に合わせてPMOトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはプロジェクトマネジメントオフィスのニーズに合わせた完全にカスタマイズ可能なトレーニングビデオを提供します。幅広いテンプレートを活用し、組織のブランディングを取り入れることで、PMOトレーニングが内部基準に完全に一致するようにします。

HeyGenはグローバルな観客向けのPMOトレーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、PMOトレーニングビデオをグローバルな観客に届けるために設計されています。字幕や翻訳機能、モバイル視聴の最適化などの機能をサポートし、コンテンツを世界中でアクセスしやすく、魅力的にします。

HeyGenはHRおよびL&Dの専門家にどのような利点を提供しますか？

HeyGenはHRおよびL&Dの専門家が高品質なトレーニングビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターとAIを活用したビデオテンプレートのライブラリを使用することで、制作時間とコストを大幅に削減し、効果的な学習コンテンツを提供します。