プラットフォームアップデートビデオを簡単に作成
プロフェッショナルな製品アップデートビデオをより速く制作。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的なAI生成コンテンツを作成します。
プロダクトマネージャーや社内チーム向けに、最近の小規模な製品アップデートとUIの改善を要約する1分間の魅力的なビデオが必要です。ダイナミックでフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトとポジティブなAIアバターを組み込み、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てます。
既存のユーザー向けに、プラットフォーム内の特定の新しいワークフローや革新的な機能を紹介する45秒のシャープなビデオを作成します。この魅力的なビデオは、モダンでクリスプなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、クイックカット、アニメーショングラフィックス、エネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションが最大のアクセシビリティと理解を保証します。
企業クライアントや意思決定者を対象にした包括的な2分間の製品デモビデオを想像してください。これは、主要なプラットフォームアップグレードとその戦略的利点を詳述します。このビデオは、洗練された企業ビジュアルスタイルを要求し、機能間のシームレスなトランジションとプロフェッショナルでありながら親しみやすいAIアバターを統合し、HeyGenのボイスオーバー生成が一貫した高品質のナレーションを提供するこの詳細な概要を通じて提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプラットフォームアップデートビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したツールとオンラインビデオエディターを使用して、プラットフォームアップデートビデオの作成プロセスを効率化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なビデオを迅速に生成し、製品アップデートを効率的に共有できます。
HeyGenは製品アップデートのためにどのようなAIを活用したツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのAI生成ビデオ機能を含む強力なAIを活用したツールを提供しています。これにより、プロフェッショナルで魅力的なビデオを効率的に制作し、メッセージを明確かつ効果的に伝えることができます。
HeyGenは異なるプラットフォームアップデートビデオのためにカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプラットフォームアップデートビデオ専用に設計されたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートは、ロゴや色のオプションを使用して一貫したブランドイメージを維持し、ビデオ作成プロセスをシームレスでプロフェッショナルにします。
HeyGenは製品アップデートビデオを簡単に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは効率的なオンラインビデオエディターであり、製品アップデートビデオを簡単に作成することができます。ボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの機能を提供し、視聴者の理解とエンゲージメントを向上させます。