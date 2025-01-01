AIアバターでプラノグラムトレーニングビデオを作成
HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的なビデオチュートリアルで棚設置の効率を高め、製品配置を完璧にします。
プラノグラムを構築し、その後製品配置を最適化するためにプラノグラムを編集するプロセスを示す詳細な2分間のチュートリアルを開発します。このビデオは小売マネージャーや経験豊富なマーチャンダイザーを対象としており、動的な画面キャプチャビジュアルと役立つオンスクリーン注釈を特徴とし、活気がありながらも指導的なオーディオトラックを備えています。技術用語や複雑なステップのアクセシビリティを向上させるために、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してください。
店舗運営スタッフ向けに特別に調整された45秒の指導ビデオを制作し、最適な製品配置を通じて効率的な棚設置の実践を達成する方法を示します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的であり、可能であれば「ビフォー」と「アフター」のシナリオを対比させ、HeyGenのAIアバターによって生き生きとしたプレゼンテーションを提供する、熱意に満ちたモチベーションのあるオーディオトーンで補完されます。
カスタムレポートの作成とプラノグラムソリューションからのファイルのエクスポートに焦点を当てた正確な90秒のガイドを概説し、詳細なパフォーマンスインサイトを必要とするデータアナリストやシニアマーチャンダイザーを対象とします。このビデオは詳細で情報豊かな画面ウォークスルーを要求し、明確で正確なナレーションを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して技術的な正確さと一貫性を確保することができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私たちのチームのためにプラノグラムトレーニングビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、**プラノグラムソリューション**の高品質なトレーニングビデオを簡単に生成できます。これにより、**プラノグラムの構築**のような複雑な手順を説明するプロセスが簡素化され、チームが効率的な製品配置に精通することが保証されます。
HeyGenはデータインポートのような高度なプラノグラム機能を示すビデオ作成をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、**製品データのインポート**、**プラノグラムファイルのインポート**、または**ファイルのエクスポート**のような技術的なステップを明確に示すアバター主導の**ビデオチュートリアル**を作成することができます。これにより、**プロジェクト属性データのインポート**や製品パフォーマンスデータのようなタスクの包括的な理解が保証されます。
HeyGenはプラノグラムソフトウェアのビデオチュートリアルを制作するのに理想的なのはなぜですか？
HeyGenはAIアバター、ボイスオーバー生成、既製のテンプレートを備えた直感的なプラットフォームを提供し、魅力的な**プラノグラムソフトウェアビデオチュートリアル**を簡単に作成できます。これにより、効果的な**棚設置効率**戦略と**製品配置**ガイドラインを組織全体で明確かつ一貫して伝えることができます。
HeyGenのビデオツールを使用してプラノグラムの編集やカスタムレポートの作成を示すことは可能ですか？
はい、HeyGenの強力な機能を使用して、**プラノグラムの編集**やプラノグラムソフトウェア内での**カスタムレポートの作成**のような複雑なプロセスを示すことができます。指導スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、**プラノグラム**のための明確さとアクセシビリティを向上させる字幕/キャプションを備えています。