AIを活用したパイロット安全教育ビデオの作成で影響力を高める

AIを活用したビデオテンプレートで高品質な教育ビデオを迅速に制作し、複雑な安全トピックを理解しやすくします。

158/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なパイロットが再訓練を受ける際の実践的なリスク管理戦略とヒューマンファクターに焦点を当てた2分間の航空安全ビデオを開発してください。ビデオはリアルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して動的なオンスクリーンテキストを活用し、困難なシナリオでのアクセシビリティのために正確な字幕を使用します。
サンプルプロンプト2
一般航空コミュニティと空港運営スタッフ向けに、重要な滑走路安全プロトコルと規則を強調する45秒間の情報ビデオを作成してください。プレゼンテーションはダイナミックで明確であり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に作成し、アスペクト比の調整とエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
サンプルプロンプト3
実技試験の準備をしている学生パイロット向けに、エンジン停止手順と衝突回避技術をシミュレータートレーニングデバイスを使用して詳細に説明する1分30秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはステップバイステップで権威あるものであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れ、各重要なアクションを視聴者に案内するための力強いナレーションを生成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パイロット安全教育ビデオの作成方法

AIを活用したツールでプロフェッショナルで魅力的なパイロット安全教育ビデオを迅速かつ効率的に制作し、フライトトレーニングとリスク管理を強化します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトからビデオを作成
AIを活用したテンプレートを選択するか、安全スクリプトを入力して、パイロット安全教育ビデオを開始します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリは、重要なフライトトレーニングビデオの迅速な出発点を提供します。
2
Step 2
AIアバターとボイスアクターを選択
多様なAIアバターから選択して、安全コンテンツを提示し、プロフェッショナルなAIボイスアクターの声と組み合わせて、明確で影響力のあるメッセージを届けます。
3
Step 3
字幕とブランディング要素を追加
AI字幕ジェネレーターを利用して正確な字幕を作成し、アクセシビリティとブランドの一貫性を確保します。ロゴや色などのブランディングコントロールを統合して、コンテンツ内で組織のアイデンティティを強化します。
4
Step 4
安全コンテンツをエクスポートして共有
アスペクト比を調整し、高品質で航空安全ビデオをエクスポートして仕上げます。プラットフォーム全体で魅力的なビデオコンテンツを簡単に共有し、安全性と規則を効果的に促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な航空安全トピックを簡素化

.

AIを活用したわかりやすいビデオで、複雑な航空安全手順と規則を明確にし、パイロット教育の効果を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパイロット安全教育ビデオの作成を強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとAIボイスアクターテクノロジーを使用して、パイロット安全教育ビデオの作成を支援します。この機能により、複雑なスクリプトを魅力的なフライトトレーニングビデオに変換し、重要な安全性と規則の内容を効果的に伝えることができます。

HeyGenは航空安全ビデオにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレート、包括的なAI字幕ジェネレーター、テキストからビデオへの機能など、強力な技術的機能を提供します。これらの機能により、密度高度、離着陸、リスク管理シナリオなどの複雑なテーマをカバーする航空安全ビデオの正確な開発が可能になります。

HeyGenはパイロット向けのシナリオベーストレーニングの開発を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトから動的なコンテンツを生成することで、魅力的なシナリオベーストレーニングビデオの開発を簡素化します。HeyGenのメディアライブラリとAIアバターを活用して、ヒューマンファクターやその他の重要な要素を示し、教育ビデオをパイロットトレーニングにおいて非常に効果的なものにします。

HeyGenはシミュレータートレーニングデバイス向けの専門的なコンテンツ作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはシミュレータートレーニングデバイス向けの専門的な教育ビデオの制作に最適です。インストラクターはHeyGenのプラットフォームを活用して、エンジン停止シナリオやシングルパイロットリソース管理などの複雑な手順を明確に説明し、プロフェッショナルなナレーションと字幕を使用して詳細で正確なフライトトレーニングビデオを作成できます。