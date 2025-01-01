今日から撮影安全動画を作成しましょう
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術で、魅力的な安全トレーニング動画を簡単に生成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
写真アシスタントと機材担当者を対象にした、重い照明機材やカメラ機材の正しい取り扱いを示す、45秒の情報豊かなクリエイティブな安全動画をデザインしてください。誤った取り扱いと正しい技術を対比させた、クリアで明確なビジュアルスタイルを採用し、やや真剣でありながら魅力的な指導的ナレーションを強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して比較を効果的に構築し、重要な安全警告の字幕/キャプションを追加します。
屋外撮影チームとロケーションスカウトを対象にした、さまざまな撮影場所の環境安全ガイドラインを強調する、30秒のダイナミックな意識向上動画を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、自然のシーンと潜在的な危険のインパクトのあるクイックカットで構成され、サスペンスフルでありながら情報豊かなオーディオベッドが伴います。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを調達し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
撮影現場の全スタッフを対象にした、個人の安全プロトコルと予期しない状況での効果的なコミュニケーションに焦点を当てた、50秒のプロフェッショナルな短編動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで安心感があり、プロフェッショナルなAIプレゼンターが明確なコミュニケーション技術を示し、落ち着いた励ましの背景音楽がバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、迅速にダイアログを生成し、AIアバターを展開して現場でのインタラクションをリアルに描写します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的でクリエイティブな安全動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIプレゼンターと豊富なビデオテンプレートを使用して、魅力的でクリエイティブな安全動画を迅速に作成することができます。安全スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、AI生成の音声で職場の安全動画のコンテンツ作成をシームレスかつ効率的に行えます。
HeyGenがトレーニング用の効果的な安全動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは使いやすいインターフェースを備えており、安全トレーニング動画を迅速に作成できるため、効果的な安全動画メーカーとして際立っています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがテキスト-to-ビデオ変換、ナレーション生成、自動字幕を処理し、強力なビデオ作成ツールで動画制作を効率化します。
撮影のような特定のシナリオに合わせて安全動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは撮影安全動画や特定のシナリオを作成するための強力なカスタマイズオプションを提供しています。事前に作成されたテンプレートを簡単に修正し、独自のメディアを統合し、ブランドコントロールを適用して、特定の安全ガイドラインとビジュアルコンテンツのニーズに完全に一致する動画を作成できます。
HeyGenは安全コンテンツの多様な配信ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは自動字幕、さまざまなアスペクト比のエクスポート、LMS統合などの機能を提供し、安全動画のアクセシビリティと広範な配信を確保します。コンテンツを簡単にプラットフォーム間で共有したり、学習管理システムと統合して包括的な従業員トレーニングを行うことができます。