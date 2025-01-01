効果的なトレーニングのためのフィッシングシミュレーションビデオを作成

AIアバターを使用して現実的なシナリオで魅力的なフィッシングキャンペーンを作成し、サイバーセキュリティ意識向上トレーニングを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRおよびトレーニング部門を対象とした90秒の説明ビデオを作成し、サイバーセキュリティ意識向上トレーニングの改善における詳細なシミュレーションレポートの価値を紹介します。ビデオはクリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターが従業員の脆弱性に関する主要な指標を提示し、データを解釈して将来のフィッシングキャンペーンを洗練し、ターゲットユーザーをよりよく保護する方法を説明する魅力的で安心感のあるナレーションを伴います。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーおよびコンプライアンス担当者向けに、異なる攻撃ベクトルを横断する現実的なシナリオを描いたフィッシングシミュレーションビデオの作成方法を強調する45秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでイラスト的であり、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、説得力のある模擬フィッシング試みを迅速に構築し、中立的で情報提供的なAI音声が多様なシナリオの重要性を説明します。
サンプルプロンプト3
多国籍企業向けに、さまざまな地域での従業員トレーニングにおける包括的なサイバーセキュリティ意識の重要性を強調する2分間の企業トレーニングビデオを開発してください。このビデオは国際的な労働力を表す多様なAIアバターを特徴とし、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。特に、HeyGenの多言語音声オーバーと自動字幕/キャプションを活用して、ネイティブ言語に関係なく、広範なオーディエンスに重要なセキュリティ原則を効果的に伝え、明確な理解を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フィッシングシミュレーションビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、効果的なサイバーセキュリティ意識向上トレーニングのために魅力的で現実的なフィッシングシミュレーションビデオを迅速に開発します。

1
Step 1
フィッシングシミュレーションスクリプトを作成
フィッシングシナリオを詳細に記述した魅力的なスクリプトを開発するか、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、フィッシングシミュレーションビデオテンプレートからコンテンツを迅速に生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
HeyGenの多様なAIアバターから選択し、シミュレーションで演じさせ、特定のフィッシングシナリオに完全に適合するようにシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
音声オーバーとキャプションを追加
現実的な音声オーバー生成を使用してビデオを強化し、さまざまな言語とアクセントから選択し、自動キャプションで明確なコミュニケーションを保証します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
フィッシングシミュレーションが完了したら、希望のアスペクト比にリサイズしてビデオをエクスポートし、サイバーセキュリティ意識向上トレーニングプログラムでの展開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるフィッシングシミュレーションキャンペーンを迅速に開発

AIを使用して現実的でインパクトのあるフィッシングシミュレーションビデオを迅速に生成し、効果的なトレーニングとサイバー脅威に対する準備を確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なサイバーセキュリティ意識向上トレーニングのための現実的なフィッシングシミュレーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバター、カスタマイズ可能なシーン、テキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なフィッシングシミュレーションビデオを作成する力を提供します。現実的なフィッシングシナリオと攻撃シミュレーショントレーニングを設計し、ターゲットユーザーを真に引き付け、サイバーセキュリティ意識向上トレーニングプログラムを大幅に強化します。

HeyGenはフィッシングキャンペーンの管理と分析のためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、フィッシングキャンペーンの管理を効率化するための強力なツールを提供し、特定のユーザーグループを簡単にターゲットにしてトレーニングを割り当てることができます。継続的なフィッシングテストを設定し、詳細なシミュレーションレポートを活用してパフォーマンスを分析し、サイバーセキュリティ意識向上トレーニングの取り組みを洗練することができます。

HeyGenはシミュレーションビデオ内でフィッシングペイロードやログインページのようなカスタムコンテンツをサポートしていますか？

HeyGenは、カスタムペイロードや現実的なログインページを描写するビデオ要素を統合することにより、非常に具体的なフィッシングシナリオを設計することを可能にします。フィッシュランディングページシミュレーションのための魅力的な視覚的および聴覚的コンポーネントを作成し、サイバーセキュリティ意識向上トレーニングの効果を直接的に高めます。

HeyGenはグローバルな労働力向けの多言語サイバーセキュリティ意識向上トレーニングビデオを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは多言語音声オーバーと自動キャプションをサポートしており、グローバルな労働力にアクセス可能なサイバーセキュリティ意識向上トレーニングビデオを簡単に作成できます。AIボイスアクターを利用して、さまざまな言語で一貫したプロフェッショナルな従業員トレーニングを提供します。