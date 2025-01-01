AIでフィッシング防止ビデオを瞬時に作成

セキュリティスクリプトをAIアバターを使用して効果的なフィッシング意識向上ビデオに簡単に変換し、包括的な従業員トレーニングキャンペーンを実施します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般スタッフ向けに60秒のプロフェッショナルなサイバーセキュリティトレーニングビデオを開発し、疑わしいフィッシングメールの識別方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは企業向けで、明確で権威ある声と画面上のテキストハイライトを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確なメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
管理職向けに30秒のインパクトのある説明ビデオを制作し、テンポの速いインフォグラフィックスタイルのビジュアルと簡潔でインパクトのあるナレーションを特徴とします。この短いセグメントは、実際のシナリオでの疑わしい活動を報告するための迅速なヒントに焦点を当て、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に活用して迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
リモートワーカー向けに75秒のフィッシング防止ビデオを設計し、ホームネットワークを潜在的なフィッシング攻撃から守るためのベストプラクティスを提示します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、画面録画のスニペットを組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して落ち着いた安心感のある声を補完します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィッシング防止ビデオの作成方法

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、カスタマイズ可能なシーンとAIアバターを特徴とする包括的な従業員トレーニングのための魅力的なフィッシング防止ビデオを迅速かつ効果的に開発します。

1
Step 1
フィッシング防止スクリプトを作成
まず、主要なフィッシングシナリオと安全対策を明確にまとめたスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、効果的なフィッシング意識向上ビデオのために簡単にナラティブを実現します。
2
Step 2
リアルなAIアバターとシーンを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、インストラクターやシミュレートされた攻撃者としての役割を担わせることで、エンゲージメントを高めます。現実のシナリオを反映する関連する背景でシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーとブランディングを追加
高度なボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成するか、自分のものをアップロードします。多言語オプションを活用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して一貫性を持たせます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして展開
ビデオを最終化し、適切なアスペクト比を選択してエクスポートし、従業員トレーニングプログラムに組み込みます。これらの強力なAIトレーニングビデオをサイバーセキュリティトレーニングキャンペーンに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要なフィッシング警告を迅速に展開

高インパクトで短いフィッシング防止ビデオを迅速に生成し、スタッフにタイムリーで効果的なセキュリティ警告を提供します。

よくある質問

HeyGenは従業員向けのAIトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターと直感的なテキストからビデオへのインターフェースを使用して、魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に作成できるようにし、従業員トレーニングの取り組みを大幅に効率化します。さまざまな役割に対応した高品質なサイバーセキュリティトレーニングコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは私たちの組織のために魅力的なフィッシング防止ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、AIボイスアクターとカスタマイズ可能なシーンを特徴とするフィッシング意識向上ビデオを迅速に制作し、スタッフにフィッシング攻撃の識別と防止を効果的に教育することができます。

HeyGenは現実的なフィッシングシミュレーションビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なシーンと現実のシナリオを統合する機能を提供し、一般的なフィッシングメールや攻撃を鮮明に示す効果的なフィッシングシミュレーションビデオを設計することができます。これにより、チームは実際の脅威に対して十分に準備が整います。

HeyGenはスケーラブルで多言語対応のサイバーセキュリティトレーニングキャンペーンを支援しますか？

はい、HeyGenは多言語ボイスオーバーなどの機能を通じてスケーラブルなサイバーセキュリティトレーニングキャンペーンを支援し、マイクロラーニングコンテンツがグローバルなオーディエンスに届くようにします。これにより、フィッシング攻撃に対抗するための一貫した広範な従業員トレーニングが可能になります。