AIで簡単にフィッシング意識向上ビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナル品質のビデオでチームを教育し、セキュリティを強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITおよびセキュリティチーム向けに、フィッシングテストの失敗など、疑わしいフィッシングインシデント後に取るべき即時の手順を説明する、緊急の60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルは洗練されプロフェッショナルで、画面録画と落ち着いた権威あるナレーションを使用して重要性を伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能は、迅速に正確で簡潔な指示を生成し、従業員トレーニングのために迅速に展開するのに重要です。
新入社員を対象に、洗練されたフィッシングキャンペーンで使用されるソーシャルエンジニアリング戦術の危険性を示す、30秒の簡潔な警告ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはダイナミックでややドラマチックにし、緊張感のある背景音楽と真剣で情報豊富なナレーターを用います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、既存のレイアウトを迅速に適応させ、効果的にビデオコンテンツをカスタマイズし、サイバーセキュリティリスクに対する強い第一印象を与えます。
部門マネージャー向けに、定期的な従業員トレーニングの重要性と、スピアフィッシングからホエーリングまでのさまざまなフィッシングの形態を識別する方法を説明する、75秒の説得力のある意識向上ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは企業的で安心感があり、控えめなインフォグラフィックと自信に満ちたプロフェッショナルな声を組み込みます。このビデオはHeyGenのナレーション生成を活用して、一貫した高品質のナレーションを確保し、積極的なセキュリティ対策のためのフィッシング意識向上ビデオの作成方法について明確なメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員トレーニング用のフィッシング意識向上ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナル品質のフィッシング意識向上ビデオを効果的な従業員トレーニングのために作成するプロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバターと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、制作時間と労力を大幅に削減できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターで既存のフィッシング意識向上ビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なフィッシング意識向上ビデオテンプレートを提供しており、ユーザーはコンテンツを簡単に修正し、ブランディングを追加し、メッセージを個別化できます。これにより、特定の組織のニーズに合わせたプロフェッショナル品質のビデオを迅速に作成し、脅威の進化に応じてフィッシングテンプレートを更新できます。
HeyGenのAIアバターはフィッシングキャンペーントレーニングの強化にどのように役立ちますか？
HeyGenのAIアバターはリアルなAIスポークスパーソンとして機能し、フィッシングキャンペーンのために魅力的で一貫したメッセージを届けます。これらのプロフェッショナル品質のビデオは視聴者の保持率を向上させ、複雑なセキュリティ概念をより親しみやすく記憶に残るものにします。
HeyGenは包括的なフィッシングテストの取り組みとその後の補習トレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、フィッシングテストシナリオとフォローアップの補習トレーニングのためのターゲットコンテンツを迅速に作成する力を組織に提供します。私たちのプラットフォームは、マイクロラーニングモジュールや短く影響力のあるビデオの迅速な制作を促進し、すべてのフィッシングキャンペーンにおけるセキュリティ意識の継続的な改善を可能にします。