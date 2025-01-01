寄付者のエンゲージメントを高めるフィランソロピー報告ビデオを作成
テキストからビデオへの変換で影響力のある更新を作成し、関係を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個々の寄付者向けに特別に設計された30秒の個別化ビデオを開発し、彼らの支援がどのように変化をもたらしたかの特注の要約を提供します。個別化されたデータビジュアライゼーションと明確で親しみやすいAIアバターを取り入れたクリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、メッセージを伝えることで、直接的で効率的な影響の更新を保証します。この直接的なコミュニケーションは寄付者のエンゲージメントを高め、各支援者が本当に価値を感じるようにします。
企業パートナー、機関の資金提供者、そして広範な一般向けに、組織のビジョンと将来の資金調達目標を概説する45秒のインスパイアリングなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは希望に満ちたプロフェッショナルなもので、HeyGenのメディアライブラリからのダイナミックなストック映像を使用してコミュニティの成長と成功を描写し、希望と進歩の感覚を伝えるエネルギッシュな音楽スコアと組み合わせます。このビデオコンテンツは、フィランソロピーの取り組みに新しい支援者を引き付けるためにリーチを広げる役割を果たします。
特定のプログラムの成功を強調し、特定のイニシアチブに関心のある支援者や新しい寄付者を引き付ける50秒の魅力的なビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは鮮やかで情報豊かであり、プロジェクトの実施とポジティブな成果の実際の映像を特徴とし、アップビートな音楽と明確なナレーションで伴われ、HeyGenの自動字幕/キャプションで最大限のアクセシビリティをサポートします。このアプローチは、フィランソロピー報告ビデオの作成において、具体的な影響を効果的に伝え、継続的なエンゲージメントとサポートを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてフィランソロピー報告ビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは、非営利団体や資金調達者がAIアバターとスクリプトからのテキストを使用してプロフェッショナルなフィランソロピー報告ビデオを簡単に作成できるようにします。この機能により、寄付者に対して影響の更新を効率的かつ魅力的に示すことができ、全体的な寄付者エンゲージメント戦略を強化します。
HeyGenは効果的な寄付者エンゲージメントのために個別化されたビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、寄付者を引き付け、より強固な関係を築くために、スケールで個別化されたビデオコンテンツの作成を可能にします。スマートスクリプトとAI音声を使用して、個別に寄付者に感謝を伝えることができ、寄付者エンゲージメントと関係構築の取り組みを大幅に強化します。
非営利団体はHeyGenを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
非営利団体は、影響力のあるフィランソロピー報告ビデオ、寄付者への感謝ビデオ、キャンペーンの呼びかけ、教育的な作品など、資金調達のためのさまざまなビデオコンテンツを作成できます。HeyGenのプラットフォームは、ビデオを作成しようとする資金調達者の多様なストーリーテリングのニーズをサポートするテンプレートとAIアバターを提供します。
HeyGenはビデオコンテンツのスクリプト開発を支援しますか？
はい、HeyGenはスマートスクリプトを直接洗練されたビデオコンテンツに変換する高度なテキストからビデオへの技術を使用してビデオ作成を簡素化します。この機能は、影響の更新や個別化されたビデオメッセージなど、魅力的なビデオを効率的に制作するために、資金調達者や非営利団体を支援します。