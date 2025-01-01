AIで製薬営業担当者向けトレーニングビデオを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換して作成された魅力的なコンテンツで、営業担当者の販売支援と知識の定着を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な営業担当者向けに、効果的な異議処理技術をトレーニングするための、挑戦的な医師との対話をシミュレートした90秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、シナリオベースで魅力的なものであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、さまざまな応答オプションを迅速に生成し、魅力的なロールプレイセッションを促進し、営業支援戦略を強化します。
すべての製薬営業担当者向けに、既存の薬の最近の進展と主要な販売ポイントを強調した45秒の製品更新ビデオを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンからAIを活用したビデオテンプレートを使用して、迅速かつプロフェッショナルな制作を実現し、継続的なトレーニングプログラムに貴重な追加となるように、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用してください。
新しくオンボードされた営業担当者向けに、初期のクライアントエンゲージメントとテリトリーマネジメントのベストプラクティスを概説した包括的な2分間のオンボーディングビデオを制作してください。ビデオは、歓迎的で励みになるビジュアルトーンを持ち、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を特徴とし、詳細な指示を提供し、初期トレーニングビデオの合理化されたソリューションとして機能し、新しい担当者の成功を確実にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアバターとテンプレートは、製薬トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、多様なAIアバターとAIを活用したビデオテンプレートのライブラリを使用して、製薬営業担当者向けトレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。この合理化されたソリューションにより、スクリプトから魅力的なビデオへの迅速なコンテンツ生成が可能となり、制作時間と複雑さを大幅に削減します。
製薬営業トレーニングにおけるコンプライアンスの確保と知識の定着を促進するために、HeyGenはどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、製薬営業トレーニングにおけるコンプライアンスのトレーニング要件を満たすために重要なAI生成のキャプションやカスタマイズ可能な字幕などの強力な技術的機能を提供します。これらの機能は、高品質なボイスオーバー生成と組み合わせることで、アクセシビリティを向上させ、営業担当者の知識の定着をサポートします。
HeyGenは、スクリプトを魅力的な製薬営業支援ビデオに迅速に変換できますか？
はい、HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルな製薬営業支援ビデオに簡単に変換することに優れています。テキストをビデオに変換する機能を使用して、リアルなAIボイスを活用し、高価な機材や俳優を必要とせずに、ダイナミックなトレーニングプログラムを迅速に生成できます。
HeyGenは、さまざまな製薬トレーニングプログラム全体でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む包括的なブランディングコントロールを通じて、すべての製薬トレーニングプログラムで一貫したブランディングを維持することを可能にします。これにより、モバイル学習モジュールから大規模なプレゼンテーションまで、すべてのトレーニングビデオが会社のビジュアルアイデンティティに一致することを保証します。